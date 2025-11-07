Robot hút bụi, lau nhà thông minh tích hợp camera giám sát và đèn pin

Robot Vacuum 5 Pro là robot hút bụi, lau nhà thông minh mới của Xiaomi. Không chỉ có khả năng vệ sinh tự động như bao robot khác, sản phẩm này còn như “trợ lý AI” có mắt quan sát, nhận diện và phản ứng linh hoạt với ngóc ngách trong căn nhà.

Robot Vacuum 5 Pro gồm robot và đế sạc.

Thiết kế

Nhìn từ bên ngoài, robot giữ phong cách tối giản quen thuộc như Dreame, Ecovacs hay Roborock chứ không quá khác biệt, với tông màu trắng cùng trạm sạc đi kèm tích hợp tính năng tự đổ rác và giặt giẻ. Cụm cảm biến vi sóng nâng hạ dToF là điểm nhấn đáng chú ý, cho phép robot thích ứng với các không gian gầm khoảng 9,5cm. Nhờ đó, nó có thể chui vào gầm giường, tủ hay ghế sofa mà các robot thông thường khó tiếp cận.

Riêng thiết kế chổi cạnh và miếng lau xoáy, nâng hạ tự động là một bước tiến đáng kể, giúp robot có thể làm sạch đến từng cạnh, góc tường. Người viết đánh giá, các chi tiết nói trên kèm với thiết kế công thái học nói chung góp phần cho robot hoạt động nhịp nhàng, hạn chế tối đa tượng vướng kẹt. Hãng còn bổ sung hệ thống đèn LED tự bật trong môi trường thiếu sáng, giúp robot “nhìn thấy” và làm việc hiệu quả kể cả vào ban đêm.

Loạt cảm biến, bánh xe nâng hạ và dẻ lau xoáy.

Ảnh thực tế một số chi tiết khác của Robot Vacuum 5 Pro.

Ở phiên bản này, trạm sạc là một thành phần cũng phải nhắc tới. Không chỉ là nơi robot nạp pin, đây còn là trung tâm vệ sinh tự động, nơi robot được giặt giẻ bằng nước nóng 80°C và sấy khô bằng khí nóng để tránh ẩm mốc. Mọi chi tiết đều được nhà sản xuất tính toán nhằm giảm tối đa thao tác thủ công của người dùng.

Khả năng hút & lau

Công suất hút 20.000Pa giúp robot đạt hiệu quả làm sạch ở mức khá, có thể xử lý bụi mịn, tóc, lông thú và vụn thức ăn nhưng còn khó khăn với vết bẩn khô bám dính lâu ngày. Lực hút mạnh kết hợp cùng cơ chế nhận diện loại sàn bằng sóng siêu âm giúp robot tự điều chỉnh chế độ phù hợp. Khi phát hiện thảm, miếng lau sẽ tự động nâng lên 15mm để tránh làm ướt bề mặt vải, đồng thời chỉ sử dụng chế độ hút.

Robot tích hợp đèn pin cho không gian tối.

Cụm ba camera AI gồm một camera RGB và hai cảm biến hồng ngoại cho phép robot phát hiện tới hơn 200 vật thể trong không gian. Nó có khả năng nhận biết và tránh các chướng ngại nhỏ như dây sạc, tất, thậm chí là đồ chơi trẻ em. Song song đó, tính năng nhận diện 47 loại bụi bẩn khác nhau giúp robot xác định chiến lược vệ sinh tối ưu, chẳng hạn hút mạnh với bụi khô, lau nhẹ khi gặp vết bẩn ẩm hoặc thức ăn rơi vãi.

Khả năng vượt vật cản cao tới 20mm tương đương Dreame D20 Ultra cùng giá gốc dưới 20 triệu đồng, giúp robot hoạt động linh hoạt giữa các phòng, thảm hoặc sàn gạch. Thực tế trải nghiệm, cặp bánh xe dẫn động dùng động cơ không chổi than hoạt động êm, ổn định và linh hoạt. Hệ thống chổi chính và chổi cạnh đều có thiết kế chống rối thông minh, có thể tự tỉa tóc trong quá trình vận hành.

Trong quá trình sử dụng, người dùng có thể thay đổi các thiết lập tức thì giữa chỉ hút, hút & lau, hút trước - lau sau, hoặc chỉ lau. Ngoài ra, lực hút cũng được chia làm các lựa chọn yên tĩnh, tiêu chuẩn, mạnh hoặc siêu mạnh; lượng nước phun ra dẻ lau cũng gồm ba lựa chọn về cấp độ. Đây là những tùy chỉnh rất linh hoạt cho người dùng trong từng tình huống cụ thể.

Vẽ bản đồ và các tùy chọn nâng cao trên ứng dụng.

Các tính năng khác

Robot được trang bị pin 5.200mAh, cho thời gian làm việc liên tục lên đến 140 phút, thực tế dư thừa để vệ sinh căn hộ 3 phòng ngủ tận 3 lượt chỉ trong một lần sạc. Bình chứa nước 4L có thể phục vụ việc lau dọn cho diện tích tới 400m², giúp người dùng không phải châm nước thường xuyên.

Về khả năng điều hướng, robot sử dụng công nghệ quét laser 360° để lập bản đồ đúng với thực tế, có thể ghi nhớ các khu vực và tiếp tục lau dọn từ vị trí dở dang nếu bị gián đoạn. Các kịch bản dọn dẹp có thể được thiết lập dễ dàng qua ứng dụng Xiaomi Home, chẳng hạn cài đặt giờ bắt đầu vệ sinh hoặc phối hợp cùng máy lọc không khí để bật thiết bị sau khi lau xong.

Ngoài việc dọn dẹp, robot này tạo điểm nhấn khác biệt khi có thể trở thành “camera giám sát mini” trong nhà. Với camera HD 5MP, người dùng có thể xem hình ảnh theo thời gian thực hoặc điều khiển robot di chuyển từ xa để theo dõi thú cưng, điều mà Dreame D20 Ultra cùng giá chưa có được. Tính năng này mặc định tắt để bảo mật quyền riêng tư và chỉ bật khi người dùng chủ động.

Hình ảnh từ camera do robot ghi lại.

Robot này cũng được tích hợp khả năng điều khiển giọng nói qua Amazon Alexa và Google Assistant, mang lại trải nghiệm hiện đại. Chẳng hạn, khi nói “Hey Google, khởi động Robot lau nhà” ("Robot lau nhà" là tên thiết bị do người dùng tự thiết lập), robot sẽ lập tức khởi động mà không cần chạm điện thoại.