Top 10 yếu tố quan trọng cần xem xét khi mua smartphone

iPhone Air là một trong những điện thoại mỏng nhất trên thị trường và sở hữu 1 camera Fusion, tương đương với nhiều camera tiên tiến. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra sẽ sử dụng tính năng bảo vệ quyền riêng tư tích hợp.

Liệu các công ty có thực sự lắng nghe khách hàng khi phát minh ra các tính năng mới cho điện thoại thông minh?

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia của Phone Arena đã thực hiện khá nhiều cuộc thăm dò, khảo sát và thảo luận, tham khảo các nghiên cứu của Statista và Global Web Index để bổ sung thông tin và đối chiếu các dữ liệu. Kết quả thu được khá thú vị, ít nhất là có thể nói như vậy.

Dưới đây là 10 tính năng quan trọng nhất của điện thoại thông minh theo người dùng bình chọn, xếp theo thứ tự ngược lại.

10. Màn hình sáng hơn/Màn hình lớn hơn

Thật ngạc nhiên, cuộc thăm dò gần đây nhất cho thấy màn hình sáng hơn là yếu tố ít quan trọng nhất trên điện thoại thông minh.

Ảnh minh họa.

Hiện tại, đa số màn hình điện thoại thông minh đã đủ sáng cho các tác vụ thông thường. Điều tương tự cũng đúng với kích thước và chất lượng màn hình. Ngay cả điện thoại giá rẻ cũng đã được trang bị màn hình AMOLED lớn với độ phân giải cao và tốc độ làm mới nhanh.

9. Vật liệu thiết kế độc đáo/Chỉ số IP/Độ bền

Năm nay, Apple đã loại bỏ titan và người dùng cũng không còn quan tâm nhiều đến vật liệu độc đáo. Những tính năng này xếp hạng chót bảng trong các cuộc thăm dò gần đây nhất.

Xếp hạng IP khá kỳ lạ vì các công ty cũng đang đẩy tính năng này lên mức cực đoan. Thực tế là hơn 80% người dùng điện thoại đều sử dụng ốp lưng nên vật liệu, độ bền và thậm chí cả thiết kế cuối cùng đều không quan trọng.

8. Tốc độ sạc

Apple và Samsung nổi tiếng với việc giữ tốc độ sạc khá chậm so với hầu hết các điện thoại khác. Các thương hiệu như Oppo, Honor, Huawei và OnePlus cung cấp sạc nhanh lên đến 100W trong khi iPhone vẫn giữ mức sạc 30W trong nhiều năm!

Ảnh minh họa.

Thực tế, việc rút ngắn thời gian sạc 10 hay 20 phút không quá quan trọng. Công suất sạc cao hơn không đồng nghĩa với việc giảm thời gian sạc. Ví dụ: nếu bộ sạc 30W có thể sạc đầy pin điện thoại trong 1 giờ, bộ sạc 60W chưa chắc đã rút ngắn thời gian đó xuống còn một nửa.

7. Bộ nhớ trong

Dung lượng bộ nhớ trong đã không còn quá quan trọng trên điện thoại thông minh, điều này cũng dễ hiểu. Các điện thoại flagship hay tầm trung đều có bộ nhớ trong từ 128GB hoặc thậm chí 256GB. Mức này đều đủ dùng cho hầu hết mọi người.

Ảnh minh họa.

Đây là một lý do khác dẫn đến sự biến mất của thẻ nhớ microSD. Hầu hết mọi người đều sử dụng lưu trữ đám mây để sao lưu.

6. Thiết kế mới

Theo một cuộc thăm dò vào năm 2022, "camera tốt hơn" quan trọng hơn thiết kế tổng thể của điện thoại thông minh. Tuy nhiên, một năm sau, mọi người đã đặt tính năng này lên trên hệ thống camera. Điều này cho thấy thiết kế điện thoại ngày càng giống nhau và mọi người đang nhận thấy xu hướng này.

Ảnh minh họa.

Hầu hết các điện thoại hiện đại khá giống nhau và điểm khác biệt duy nhất nằm ở phần vỏ camera. Các nhà sản xuất điện thoại thông minh không thể làm được gì nhiều với màn hình chữ nhật lớn, chỉ có thể thay đổi thiết kế mặt sau với màu sắc và cụm camera sau.

5. Camera tốt hơn

Qua đánh giá Camera Benchmark, ngay cả những điện thoại tầm trung hiện nay cũng cung cấp hiệu suất camera khá tốt. Một điều đáng nói nữa là những người thích chụp ảnh, dù là chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp đều có xu hướng sử dụng máy ảnh chuyên dụng riêng.

4. Chip nhanh

Một lĩnh vực khác mà sự đổi mới liên tục diễn ra với tốc độ chóng mặt là hiệu suất chip. Hàng năm, Qualcomm, Apple, MediaTek và các thương hiệu chip khác đều đạt mức tăng trưởng hiệu suất hai chữ số, mọi người cũng thấy những cải thiện này rất quan trọng.

3. Hỗ trợ phần mềm lâu dài

Google đã nâng tầm với dòng Pixel 8 về thời gian hỗ trợ phần mềm. Công ty cam kết 7 năm cập nhật hệ điều hành cho Pixel, vượt qua Apple về tuổi thọ và thiết lập một tiêu chuẩn mới cho điện thoại Android.

Ảnh minh họa.

Samsung cũng đi theo xu hướng này và ngay cả các thương hiệu Trung Quốc hiện cũng đang cố gắng kéo dài chu kỳ hỗ trợ cho điện thoại cao cấp. Thật kỳ lạ, bởi theo thống kê, mọi người có xu hướng đổi điện thoại sau mỗi 42 tháng, tức 3,5 năm.

2. Giá bán

Những năm gần đây, lạm phát và những bất ổn kinh tế đã thay đổi cục diện. Năm 2023, giá rẻ hơn là tính năng được người mua điện thoại quan tâm top hai, chiếm gần 20% tổng số phiếu bầu.

Những lý do đằng sau việc tăng giá rất phức tạp, bao gồm nhu cầu tích hợp AI cao, TSMC tăng giá chip và cả những khoản thuế khét tiếng của Tổng thống Donald Trump gần đây. Mọi người không muốn chi quá nhiều tiền cho một chiếc điện thoại thông minh và điều đó hoàn toàn dễ hiểu.

1. Thời lượng pin

Điện thoại thông minh là một phát minh tuyệt vời có thể làm được hàng tá việc cho người dùng nhưng nếu không có năng lượng, chúng chỉ là vật vô dụng. Tin tốt là các công ty đang nỗ lực vượt qua những giới hạn về pin và chúng ta đang chứng kiến ​​sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ này.

Ảnh minh họa.

Công nghệ pin trên xe điện đang được phát triển nhanh chóng nhưng điện thoại thông minh và các thiết bị khác sử dụng pin mới là những đối tượng được hưởng lợi.