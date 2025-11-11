Hãy suy nghĩ kỹ trước khi cắm sạc điện thoại cả ngày

Các chuyên gia cảnh báo rằng bộ sạc vẫn tiêu thụ năng lượng khi không kết nối với thiết bị, hiện tượng này được gọi là “năng lượng ma cà rồng”. Mặc dù mức tiêu thụ không lớn, nhưng theo thời gian có thể làm tăng hóa đơn tiền điện và lãng phí năng lượng.

Ngoài ra, tương tự như các thiết bị điện khác, bộ sạc không sử dụng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ra hỏa hoạn. Việc rút phích cắm khi không sử dụng là một cách đơn giản để bảo vệ an toàn cho ngôi nhà hoặc văn phòng của người dùng. Dù có vẻ là một chi tiết nhỏ, nhưng tác động của việc này sẽ tích tụ theo thời gian, đặc biệt khi người dùng có nhiều thiết bị cần sạc hàng ngày.

Theo một nghiên cứu, một bộ sạc điện thoại không sử dụng có thể tiêu thụ từ 0,1 đến 0,5 watt mỗi giờ. Nếu cắm nhiều bộ sạc trong nhà hàng trăm giờ mỗi tháng, hóa đơn tiền điện có thể tăng thêm vài chục nghìn đồng. Lấy ví dụ tại Mỹ, hơn 100 tỷ kilowatt giờ điện bị lãng phí mỗi năm khiến mỗi hộ gia đình phải trả thêm hơn cả triệu đồng tiền điện hàng năm. Việc rút phích cắm các thiết bị không sử dụng có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí này.

Hơn nữa, do phần lớn điện vẫn được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch, “năng lượng ma cà rồng” cũng góp phần làm tăng lượng khí thải nhà kính, điều này gây hại cho môi trường. Chỉ cần rút phích cắm bộ sạc, chúng ta có thể giảm đáng kể lượng khí thải carbon cá nhân và tiết kiệm tiền điện.

Tất cả các thiết bị điện đều có nguy cơ cháy nổ, bao gồm cả bộ sạc điện thoại. Bộ sạc nhái hoặc không chính hãng đặc biệt có nguy cơ quá nhiệt và bắt lửa. Do đó, người dùng nên sử dụng bộ sạc chính hãng được nhà sản xuất phê duyệt. Mặc dù bộ sạc chính hãng thường an toàn hơn, tuy nhiên cần nhớ rằng bất kỳ thiết bị điện nào cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Cuối cùng, thói quen đơn giản là rút sạc khi không sử dụng không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm tiền mà còn giảm nguy cơ quá nhiệt. Hãy cân nhắc thực hiện thói quen này để bảo vệ cả tài chính và an toàn cho gia đình.