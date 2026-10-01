Lịch trình ra mắt iPhone đã thay đổi

Bên cạnh iPhone 18 Pro và iPhone Duo, Apple cũng đã giới thiệu vị CEO mới của mình. Sau khi Tim Cook thông báo từ nhiệm vào đầu năm nay, ông John Ternus đã tiếp quản vị trí này vào đầu tháng 9 và ông đang bắt đầu tạo dấu ấn riêng tại công ty. Tuy nhiên, một báo cáo mới cho thấy đây chỉ mới là sự khởi đầu.

Apple sẽ ra mắt sản phẩm thường xuyên hơn

Chỉ vài tuần sau khi nhậm chức CEO, John Ternus đã thực hiện các bước để cải tổ cách thức vận hành của Apple. Theo một báo cáo từ Bloomberg, vị lãnh đạo mới này muốn đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm và đưa công ty ra mắt sản phẩm thường xuyên hơn thay vì chỉ tập trung vào các sự kiện hoành tráng vào mùa xuân và mùa thu như trước đây.

Ông John Ternus - CEO Apple.

Ông Ternus đã bày tỏ quan điểm rằng công ty cần hành động nhanh hơn và thử nghiệm nhiều hơn. Mục tiêu của ông là duy trì khả năng cạnh tranh của Apple trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, những thay đổi này có thể mất nhiều năm để thực hiện do công ty đã có quy trình phát triển lâu đời và rất khó thay đổi. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta khó có thể sớm thấy thêm các đợt ra mắt iPhone mới trong tương lai gần. Dù vậy, Apple vẫn dự kiến ​​ra mắt iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2 vào mùa xuân tới.

Những thay đổi nội bộ

Một trong những thay đổi chính mà ông Ternus đang cân nhắc là giảm bớt các cấp quản lý trung gian giữa ban lãnh đạo cấp cao và đội ngũ kỹ sư; điều này đồng nghĩa với việc một số vị trí quản lý cấp trung sẽ bị loại bỏ. Trong vài tuần qua, "một số" quản lý chương trình kỹ thuật đã bị cho thôi việc và chỉ có vài tuần để tìm kiếm các vị trí khác trong công ty.

Động thái này diễn ra sau các đợt cắt giảm nhân sự gần đây trên toàn bộ Apple, bao gồm cả các nhóm phát triển Siri và Vision Pro, nhiều nhân viên lo ngại sẽ có thêm các đợt cắt giảm khác vào cuối năm nay. Ngân sách và kế hoạch tăng nhân sự tại một số bộ phận cũng bị cắt giảm hoặc giữ nguyên so với năm trước, đồng thời các nhóm khác được yêu cầu cắt giảm chi phí tiếp thị.

iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro.

Trong mùa hè vừa qua, công ty cũng từng cân nhắc sa thải khoảng 5.000 nhân viên dịch vụ khách hàng AppleCare và sử dụng AI để đảm nhận công việc của họ nhưng các kế hoạch này đã bị tạm hoãn. Tuy nhiên, việc cắt giảm chi phí vẫn chưa dừng lại; một số bộ phận đã được thông báo sẽ không được phép mời người đi kèm (như vợ/chồng hoặc bạn đời) đến các bữa tiệc cuối năm sắp tới – điều chưa từng xảy ra trong nhiều năm qua.

Những động thái cắt giảm chi phí này đã nhận được nhiều phản hồi tiêu cực; nhiều người dùng trên Reddit đã chỉ trích kế hoạch sa thải nhân sự của một trong những công ty sinh lời cao nhất thế giới. Dù vậy, nhiều ý kiến ​​cũng chỉ ra rằng những động thái như vậy thường ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của nhân viên, từ đó có thể dẫn đến chất lượng sản phẩm kém hơn.

Sự thay đổi lớn về văn hóa

Điều đáng chú ý nhất là thông tin cho rằng ông Ternus đã lập luận rằng Apple cần đạt được nhiều kết quả hơn với ít nhân sự hơn. Mang hơi hướng triết lý hoạt động với nhịp độ nhanh của các công ty như Meta, quan điểm này có thể dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trong cách thức vận hành của "gã khổng lồ" sản xuất iPhone.

Có tin đồn cho hay, Apple đang chuẩn bị ra mắt hàng loạt sản phẩm trong vài tháng tới. Một số sản phẩm trong số đó bao gồm HomePod Mini mới, iPad mini với màn hình OLED, phiên bản cập nhật của Apple TV 4K, AirPods tích hợp camera và MacBook có màn hình cảm ứng.

Theo các chuyên gia, Apple nên tập trung vào các bản cập nhật phần mềm thay vì tung ra thêm nhiều phần cứng mới. Tuy nhiên, miễn là chất lượng sản phẩm không bị ảnh hưởng, iFan rất sẵn lòng nếu có thêm nhiều sản phẩm mới được ra mắt.