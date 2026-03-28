iPhone và Galaxy đang bị lép vế trước các "đối thủ" về khía cạnh này

Báo cáo mới từ Counterpoint Research cho thấy một xu hướng đáng chú ý trên thị trường smartphone: dung lượng pin trung bình đang tăng nhanh. Trong khi đó, các thương hiệu lớn như Apple và Samsung lại chậm hơn so với nhiều nhà sản xuất khác, đặc biệt là các hãng Trung Quốc.

Theo dữ liệu tính đến tháng 1/2026, dung lượng pin trung bình của smartphone toàn cầu đạt 5.291 mAh, tăng khoảng 400 mAh so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức tăng lớn nhất kể từ cuối năm 2021, phản ánh nhu cầu ngày càng cao của người dùng đối với thời lượng sử dụng dài hơn.

Smartphone pin lớn ngày càng phổ biến

Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc như Xiaomi, OnePlus hay Honor đang tích cực trang bị pin dung lượng lớn trên điện thoại của mình.

Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max.

Thống kê cho thấy khoảng 29% smartphone bán ra trong tháng 1/2026 có pin từ 6.000 mAh trở lên, tăng mạnh so với mức 10% của cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy người dùng ngày càng ưu tiên các thiết bị có thời lượng pin dài.

Trong danh sách 10 smartphone bán chạy nhất tháng 1/2026 có pin từ 6.000 mAh trở lên, Xiaomi Redmi 15C 4G (pin 6.000 mAh) đứng đầu. Trong khi đó, Honor X70 5G sở hữu dung lượng pin lớn nhất trong nhóm, lên tới 8.300 mAh.

Apple và Samsung vẫn duy trì mức pin thấp hơn trung bình

Dù dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu, Apple và Samsung lại có dung lượng pin thấp hơn mức trung bình chung.

Cụ thể, iPhone 17 Pro Max được trang bị pin 4.823 mAh trong khi Galaxy S26 Ultra có pin 5.000 mAh. Cả hai đều thấp hơn mức trung bình 5.291 mAh của toàn thị trường.

10 điện thoại thông minh bán chạy nhất với dung lượng pin từ 6.000 mAh trở lên.

Một trong những nguyên nhân chính là sự khác biệt về công nghệ pin. Các hãng smartphone Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng pin silicon-carbon, cho phép tăng dung lượng mà không làm tăng đáng kể kích thước hoặc độ dày thiết bị. Trong khi đó, Apple và Samsung vẫn chủ yếu sử dụng pin lithium-ion truyền thống.

Ngoài yếu tố công nghệ, các quy định tại châu Âu và Bắc Mỹ về an toàn pin cũng ảnh hưởng đến việc triển khai pin dung lượng lớn. Do đó, các mẫu smartphone bán tại Trung Quốc thường có pin lớn hơn so với phiên bản ở các thị trường khác.

Người dùng hưởng lợi từ xu hướng pin lớn

Việc dung lượng pin tăng mang lại lợi ích trực tiếp cho người dùng, đặc biệt là khi smartphone ngày càng được sử dụng cho nhiều tác vụ nặng như quay video, chơi game hay xử lý AI.

Thời lượng pin dài hơn giúp người dùng giảm tần suất sạc, tăng tính tiện dụng và hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu sử dụng liên tục trong ngày. Đây cũng là yếu tố ngày càng được người dùng cân nhắc khi lựa chọn điện thoại.

Một số nguồn tin cho biết, Samsung có thể nâng cấp đáng kể dung lượng pin trên Galaxy S27 Ultra trong tương lai. Trong khi đó, Apple cũng đang chuẩn bị trang bị viên pin lớn nhất từ trước đến nay cho một mẫu iPhone màn hình gập.