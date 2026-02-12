Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nhiều nhân viên y tế ở Cà Mau đòi bỏ trực Tết nếu không có lương

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều nhân viên y tế tại một trung tâm ở Cà Mau đòi bỏ trực nếu không có lương đã gây "bão" mạng xã hội.

Ngày 12-2, một trang mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi ở Cà Mau đã đăng tải thông tin "Nhiều tháng chưa nhận lương, nhân viên y tế tuyến xã bước vào mùa Tết với nỗi lo chưa có tiền chăm lo cho gia đình", kèm theo đoạn clip dài gần 2 phút.

Nhiều nhân viên y tế đòi bỏ trực nếu không được trả tiền lương. Ảnh: cắt từ clip

Vụ việc được cho là xảy ra tại Trung tâm Y tế khu vực Phước Long, tỉnh Cà Mau. Theo nội dung đoạn clip, nhiều nhân viên y tế thể hiện sự lo lắng về việc gần Tết nhưng chưa có lương và khẳng định sẽ bỏ trực nếu không nhận được tiền. Sau 2 giờ đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút hơn 44.000 lượt xem cùng nhiều bình luận trái chiều từ người dùng mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Sửa, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Phước Long, xác nhận đơn vị có nợ tiền lương của nhiều nhân viên.

"Trong ngày mai, chúng tôi sẽ trả đầy đủ tiền nợ lương của nhân viên để anh em ăn Tết. Trung tâm Y tế khu vực Phước Long đã bố trí nhân viên trực trong những ngày Tết để đảm bảo việc khám chữa bệnh cho nhân dân" – ông Sửa thông tin.

Theo Vân Du ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/02/2026 15:03 PM (GMT+7)
