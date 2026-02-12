300 gốc đào cổ hội tụ ở vườn hoa Lý Thái Tổ

Ngày 13/2, không gian hoa xuân lớn nhất Hà Nội (rộng 14.000 m2) tại vườn hoa Lý Thái Tổ đã hoàn thành.

Xung quanh vườn hoa và sân trước tượng đài Lý Thái Tổ đặt hàng trăm chậu đào đường kính gốc 10 cm, tạo thế bonsai.

10 nghệ nhân trồng đào, quất từ Nhật Tân và Nam Định trực tiếp thẩm định, chọn từng gốc đào cổ, quất cảnh và chăm sóc kỹ lưỡng, đảm bảo cây đạt độ rực rỡ khi trưng bày tại đường hoa.

Dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ đặt hai con rồng kết từ hàng nghìn bông hoa xanh, vàng, đỏ, tạo thế rồng chầu.

Nhà bát giác được trang hoàng hàng trăm đèn lồng đỏ bên cạnh hơn 300 gốc đào cổ và đào nghệ thuật sưu tầm từ nhiều tỉnh phía Bắc.

Gốc đào phai ghép 15 năm tuổi, hoa to, cánh kép hồng nhạt.

Đào phai, bích, bạch, thất thốn, đào thế cùng các gốc cổ thụ từ Mộc Châu, Nam Định, Lạng Sơn, Sa Pa, Lạng Sơn… hội tụ, tôn vinh nghề trồng đào truyền thống.

Công nhân hoàn tất hạng mục trang trí cuối cùng và dọn vệ sinh, chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan.

Bên cạnh khu vực triển lãm đào quất, không gian hoa xuân Lý Thái Tổ còn có sự hội ngộ của những loài hoa truyền thống như: thược dược, violet, cúc vạn thọ, cúc mâm xôi, hoa xác pháo…

Hàng trăm chậu cúc vàng Sa Đéc được bố trí dọc các đường cong trong vườn hoa, sẵn sàng thay thế khi gặp thời tiết khắc nghiệt tại Thủ đô.

Khu trưng bày quất cổ có ba cây cao hơn 4 m, dựng khung gỗ lũa, được nghệ nhân tuyển chọn, tạo hình suốt ba năm. Mỗi tán, thế cây mang ý nghĩa sum vầy, tài lộc.

Mỗi góc vườn hoa được trang hoàng tạo chiều sâu, nổi khối, đậm không gian Tết.

Cụm đại cảnh "Song Mã kết hoa" đặt đối diện Ngân hàng Nhà nước với hình hai con ngựa kết từ hơn 6.000 bông hoa, biểu tượng năm Bính Ngọ.

Cách đó 200 m, khu đất vừa giải tỏa làm công viên phía Đông Hồ Gươm đã được dọn dẹp để tổ chức không gian trưng bày nghệ thuật. Không gian mở nằm trên mặt đường Đinh Tiên Hoàng, cạnh trụ sở Điện lực Hà Nội là điểm đến tham quan của người dân trong dịp Tết.