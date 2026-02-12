Sự sống ngoài hành tinh: NASA công bố phát hiện chấn động

Viết trên tạp chí khoa học Astrobiology, nhóm nghiên cứu dẫn dầu bởi tiến sĩ Alexander Pavlov từ Trung tâm Chuyến bay không gian Goddard thuộc NASA tuyên bố rằng chất hữu cơ mà tàu săn sự sống Curiosity từng tìm thấy "không thể được giải thích hoàn toàn bằng nguồn gốc phi sinh học".

Điều đó đồng nghĩa với khả năng Sao Hỏa - hành tinh mà Curiosity đang khám phá - gần như chắc chắn từng có sinh vật sống.

Robot Curiosity, một trong các tàu đổ bộ săn sự sống ngoài hành tinh của NASA, đã thám hiểm Sao Hỏa từ năm 2012 - Ảnh: NASA

Theo Sci-News, nhóm tác giả đã tiến hành thí nghiệm nhằm mô phỏng quá trình phân hủy các loại hợp chất hữu cơ mà Curiosity đã tìm thấy tại khối đá bùn kết Cumberland bên trong miệng hố va chạm Gale Crater, nơi có thể từng là một vùng đồng bằng ẩm ướt với các nhánh sông, rạch và một hồ nước khổng lồ.

Họ đã mô phỏng tác động của bức xạ vũ trụ lên các hợp chất hữu cơ và tính toán tốc độ phân hủy của các hợp chất này trong vòng 80 triệu năm.

“Điều này cho phép chúng tôi ước tính lượng vật chất hữu cơ đã tồn tại trước khi bị phá hủy do tiếp xúc lâu dài với bức xạ vũ trụ: Nhiều hơn đáng kể so với lượng mà các quá trình phi sinh học thông thường có thể tạo ra" - tiến sĩ Pavlov nói.

Trước khi bị lộ ra trên bề mặt, đá bùn kết ở Cumberland chứa từ 120 đến 7.700 phần triệu ankan chuỗi dài (là những phân tử chứa nhiều nguyên tử carbon nối đuôi nhau) hoặc tiền chất axit béo của chúng.

Các tác giả đã đưa ra nhiều nguồn phi sinh học có thể bổ sung chất hữu cơ cho loại đá này, bao gồm thiên thạch, bụi liên hành tinh, sương mù khí quyển, các quá trình thủy nhiệt...

Tất cả cộng lại vẫn không thể tạo ra lượng hợp chất hữu cơ khổng lồ còn đọng lại ở Cumberland.

Điều này chỉ ra một giả thuyết cuối: Sao Hỏa từng có một hệ sinh thái phong phú. Sinh quyển này có thể đã biến mất ngày nay, nhưng đã để lại một lượng chất hữu cơ khổng lồ trên hành tinh đỏ.

Với bằng chứng mới, các nhà khoa học NASA đã tiến thêm một bước lớn trong cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh, cũng như khẳng định niềm tin của họ là đúng khi gửi lên Sao Hỏa một loạt tàu săn sự sống.