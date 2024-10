Đâu là thời điểm thích hợp để thay thế các thiết bị gia dụng cũ?

Xét cho cùng, không có chu kỳ cố định cho việc thay thế đồ gia dụng, nhưng so với điện thoại di động, chi phí và hiệu suất của việc thay thế đồ gia dụng thường cao hơn. Mặc dù chu kỳ sử dụng có thể kéo dài đến 10 năm, người dùng cần cân nhắc giữa nguy cơ an toàn từ thiết bị cũ và lợi ích từ công nghệ mới. Việc thay thế kịp thời không chỉ đảm bảo an toàn mà còn mang lại trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng.