Mưa sao băng Geminids tiếp tục xuất hiện vào ngày 14/12, rạng sáng 15/12

Theo thông tin từ Hội Thiên văn Hà Nội, mưa sao bang Geminids sẽ tiếp tục bắt đầu xuất hiện từ 22 giờ tối (14/12) ở hướng Đông và đạt cực đại vào khoảng 2 giờ sáng (15/12), khi tâm điểm nằm trong chòm sao Gemini (Song Tử) lên cao nhất trên bầu trời.

Tần suất dự kiến (ZHR) có thể nhìn thấy từ 60 - 80 sao băng mỗi giờ với điều kiện trời tối lý tưởng. Ở khu vực ngoại ô có chút ô nhiễm ánh sáng, người xem vẫn có thể nhìn thấy khoảng 15 – 20 sao băng mỗi giờ.

Hình ảnh mưa sao băng Geminids ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). (Ảnh: NASA)

Theo Hội Thiên văn Hà Nội, đây vẫn sẽ là một màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Nếu bỏ lỡ cực đại của mưa sao bang Geminids vào rạng sáng nay (14/12) do điều kiện thời tiết thì bạn vẫn có cơ hội chiêm ngưỡng màn trình diễn này.

Mưa sao băng Geminids được xem là một trong những trận mưa sao băng ngoạn mục nhất năm 2025, với tần suất lên đến khoảng 120 sao băng mỗi giờ vào thời điểm cực đại. Theo Time and Date, dù có thể quan sát sao băng suốt đêm nhưng thời điểm lý tưởng nhất để ngắm là sau nửa đêm đến rạng sáng, khi mật độ sao băng dày hơn.

Time and Date cho biết, điều kiện quan sát năm nay được đánh giá khá thuận lợi khi Mặt trăng không quá sáng, ít gây cản trở cho việc ngắm sao băng. Thậm chí trong điều kiện trời tối lý tưởng, người quan sát có thể bắt gặp tới 150 sao băng mỗi giờ.

Mưa sao băng Geminids được đặt tên theo chòm sao Gemini (Song Tử), bởi các vệt sao băng xuất phát từ khu vực chòm sao này trên bầu trời. Càng về khuya, chòm sao Song Tử càng lên cao, giúp việc quan sát trở nên thuận lợi hơn.

Theo Time and Date, người quan sát không cần thiết bị hay kỹ năng đặc biệt nào để quan sát mưa sao băng Geminids. Tuy nhiên, để tăng khả năng săn sao băng, bạn cần tìm nơi yên tĩnh, chuẩn bị trang phục thoải mái.

Khi quan sát mưa sao băng, bạn cần kiên nhẫn và tập trung vào bầu trời trong thời gian đủ dài. Đặc biệt, tránh liên tục nhìn vào điện thoại hoặc các nguồn sáng khác vì điều này khiến mắt phải thích nghi lại với bóng tối, làm giảm khả năng phát hiện sao băng.