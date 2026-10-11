6 điện thoại giá dưới 10 triệu giảm sâu tháng 10: Sức hút RAM 12GB, camera 200MP

Thị trường điện thoại chính hãng tại Việt Nam tháng 10/2026 đang chứng kiến cuộc đua giảm giá đáng chú ý ở phân khúc dưới 10 triệu đồng.

Hàng loạt mẫu máy sở hữu màn hình AMOLED 120Hz, camera độ phân giải cao, pin dung lượng lớn và kết nối 5G được đưa về mức giá hấp dẫn.

Galaxy A27 5G: không mạnh nhất nhưng dễ mua nhất

Samsung Galaxy A27 5G 6GB/128GB hiện có giá khoảng 8,5 triệu đồng, đưa sản phẩm vào nhóm smartphone chính hãng đáng chú ý nhất của Samsung dưới mốc 10 triệu đồng.

Galaxy A27 5G 6GB/128GB hiện có giá khoảng 8,5 triệu đồng.

Điểm mạnh của A27 không nằm ở việc chạy đua thông số với Xiaomi hay Tecno mà ở hệ sinh thái, phần mềm và khả năng sử dụng lâu dài.

Máy sở hữu màn hình Super AMOLED 6,7 inch 120Hz, camera chính 50MP hỗ trợ OIS, pin 5.000mAh và kết nối 5G.

Samsung cũng đưa ra chính sách hỗ trợ phần mềm dài hạn, giúp A27 trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với người dùng dự định sử dụng điện thoại trong nhiều năm.

Đổi lại, phiên bản 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong khá khiêm tốn nếu đặt cạnh Redmi Note 15 Pro 5G 12GB/256GB hay OPPO Reno12 12GB/256GB.

Người thường xuyên chơi game hoặc quay nhiều video có thể sớm cảm thấy giới hạn về bộ nhớ.

Dù vậy, với mức giá 8,5 triệu đồng, A27 có lợi thế đặc biệt về thương hiệu và sự ổn định. Đây là mẫu máy phù hợp với người dùng không muốn đánh đổi trải nghiệm lâu dài để lấy thông số phần cứng.

Redmi Note 15 Pro 5G nổi bật nhất về cấu hình

Trong nhóm 6 smartphone đang có giá dưới 10 triệu đồng, Redmi Note 15 Pro 5G 12GB/256GB là cái tên gây chú ý nhất nếu xét trên tương quan giữa giá bán và phần cứng.

Mẫu máy đang được đưa về khoảng 9,4 triệu đồng tại các hệ thống bán lẻ, thấp hơn đáng kể so với mức giá niêm yết ban đầu.

Redmi Note 15 Pro 5G 12GB/256GB là cái tên gây chú ý ở phân khúc điện thoại giá dưới 10 triệu đồng tháng 10/2026.

Với số tiền này, người dùng nhận được RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB, màn hình AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz cùng camera chính 200MP hỗ trợ chống rung quang học OIS.

Đáng chú ý hơn, Redmi Note 15 Pro 5G sử dụng chip Dimensity 7400-Ultra và viên pin 6.580mAh.

Đây là cấu hình khiến sản phẩm nổi bật trong nhóm smartphone dưới 10 triệu đồng, đặc biệt với người dùng ưu tiên chơi game, chụp ảnh, xem phim và cần bộ nhớ lớn.

Camera 200MP OIS cũng tạo lợi thế rõ rệt khi so sánh với nhiều đối thủ chỉ sử dụng camera chính 50MP.

Màn hình 1.5K giúp hình ảnh sắc nét hơn Full HD+, trong khi pin 6.580mAh mang lại lợi thế đáng kể về thời lượng sử dụng.

Tuy nhiên, Redmi Note 15 Pro 5G không phải lựa chọn hoàn hảo. Máy có trọng lượng khoảng 210g, khá nặng khi sử dụng lâu. Giao diện HyperOS cũng có thể chưa phù hợp với những người thích phần mềm tối giản.

OPPO Reno12 5G giảm mạnh, cạnh tranh bằng thiết kế và trải nghiệm

Nếu Redmi Note 15 Pro 5G gây ấn tượng bằng thông số, OPPO Reno12 5G lại chọn hướng tiếp cận khác.

Phiên bản 12GB/256GB hiện được đưa xuống 9,99 triệu đồng tại một số hệ thống, thấp hơn đáng kể so với giá bán ban đầu.

Reno12 sở hữu màn hình AMOLED 6,7 inch 120Hz với thiết kế cong, thân máy mỏng nhẹ và trọng lượng khoảng 177g. Đây là lợi thế rõ ràng so với những mẫu máy pin lớn nhưng nặng hơn.

Reno12 hướng tới nhóm người dùng cần một chiếc smartphone cân bằng giữa công việc, giải trí và chụp ảnh.

Camera chính 50MP có OIS, camera selfie 32MP, RAM 12GB và bộ nhớ 256GB giúp Reno12 hướng tới nhóm người dùng cần một chiếc smartphone cân bằng giữa công việc, giải trí và chụp ảnh.

Một điểm đáng chú ý khác là công nghệ sạc nhanh 80W. Đây là thông số vượt trội so với mức 45W phổ biến ở nhiều đối thủ trong cùng tầm giá.

Dù vậy, Reno12 sử dụng Dimensity 7300-Energy, con chip không còn mới ở thời điểm hiện tại. Pin 5.000mAh cũng thấp hơn đáng kể so với Redmi Note 15 Pro 5G, HONOR 600S hay Tecno Pova Curve 2.

Nếu người mua coi trọng thiết kế mỏng nhẹ, màn hình đẹp, camera và tốc độ sạc hơn thông số hiệu năng, Reno12 vẫn là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc.

Tecno Pova Curve 2 gây bất ngờ với pin 8.000 mAh

Tecno Pova Curve 2 5G 8GB/256GB là một trong những mẫu máy khác biệt nhất trong danh sách khi kết hợp pin 8.000 mAh với thân máy chỉ khoảng 7,42mm.

Tecno Pova Curve 2 5G có pin 8.000 mAh.

Sản phẩm có màn hình AMOLED cong 6,78 inch, tần số quét lên tới 144Hz, chip Dimensity 7100 5G, RAM 8GB và bộ nhớ 256GB. Giá bán hiện quanh mức 9,4 triệu đồng.

Việc sở hữu viên pin 8.000mAh nhưng vẫn duy trì thiết kế tương đối mỏng là điểm đáng chú ý nhất của Pova Curve 2.

Đây là mẫu máy phù hợp với người thường xuyên chơi game, xem video hoặc sử dụng điện thoại trong thời gian dài mà không muốn mang theo sạc dự phòng.

Tuy nhiên, camera 50MP + 2MP không tạo được lợi thế trước Redmi Note 15 Pro 5G. Hiệu năng của Dimensity 7100 cũng chỉ ở mức khá nếu so với những chip mạnh hơn trong phân khúc.

Nubia Neo 5 Max: smartphone gần như biến thành máy tính bảng mini

Nubia Neo 5 Max 5G 8GB/256GB có mức giá khoảng 8,8 triệu đồng và sở hữu một thông số khiến sản phẩm gần như không có đối thủ trực tiếp: màn hình tới 7,5 inch.

Kích thước này biến Neo 5 Max thành một thiết bị lai giữa smartphone và máy tính bảng mini. Màn hình lớn đặc biệt hữu ích khi chơi game, xem phim hoặc đọc tài liệu.

Máy còn được trang bị pin 7.100mAh, hệ thống tản nhiệt lớn và các tính năng hướng tới game thủ. Bộ nhớ 8GB/256GB cũng phù hợp với nhu cầu cài nhiều trò chơi.

Nubia Neo 5 Max 5G 8GB/256GB có mức giá khoảng 8,8 triệu đồng.

Nhược điểm lớn nhất lại chính là kích thước. Một chiếc điện thoại 7,5 inch không dễ sử dụng bằng một tay và cũng khó bỏ túi như smartphone thông thường.

Do đó, Neo 5 Max chỉ thực sự hấp dẫn với nhóm khách hàng coi màn hình lớn và gaming là ưu tiên hàng đầu.

HONOR 600S: lựa chọn cho người cần pin và độ bền

HONOR 600S 5G 6GB/128GB có giá khoảng 9,49 triệu đồng. Điểm gây chú ý nhất của sản phẩm là viên pin lên tới 8.100 mAh cùng khả năng chống bụi nước ở cấp độ cao.

HONOR 600S 5G sở hữu viên pin lên tới 8.100 mAh.

Màn hình 6,87 inch 120Hz, kết nối 5G và thiết kế hướng tới độ bền giúp HONOR 600S phù hợp với người thường xuyên di chuyển, làm việc ngoài trời hoặc đơn giản là muốn giảm số lần phải sạc điện thoại.

Tuy nhiên, Snapdragon 4 Gen 4 không thể cạnh tranh về hiệu năng với các đối thủ như Redmi Note 15 Pro 5G. RAM 6GB và bộ nhớ 128GB cũng là điểm yếu khi đặt cạnh các mẫu 8GB/256GB hoặc 12GB/256GB.

Vì vậy, HONOR 600S phù hợp hơn với người ưu tiên pin và độ bền thay vì hiệu năng hoặc camera.

Nhìn tổng thể, mặt bằng smartphone chính hãng dưới 10 triệu đồng tại Việt Nam đang trở nên hấp dẫn hơn rõ rệt.

Người dùng không còn phải lựa chọn giữa cấu hình cao và trải nghiệm hoàn thiện mà có thể tìm thấy cả màn hình AMOLED 120Hz, 5G, camera OIS, RAM lớn và pin dung lượng cao trong cùng một phân khúc.

Với mức giá từ 8,4 đến 9,9 triệu đồng, cuộc cạnh tranh này cho thấy người tiêu dùng Việt Nam đang có nhiều lựa chọn hơn.

Đặc biệt, các đợt giảm giá sâu trong tháng 10 có thể khiến những mẫu máy từng thuộc phân khúc cận cao cấp trở thành đối thủ trực tiếp của smartphone tầm trung mới ra mắt.