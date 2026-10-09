Hé lộ điểm hiệu năng iPhone 18 Pro, mạnh hơn cả vi xử lý laptop

Sau sự kiện ra mắt tháng 9 gần đây của Apple, dòng iPhone 18 Pro từng khiến một bộ phận người dùng thất vọng vì ngoại hình không có nhiều đột phá ngoài viên pin lớn hơn. Tuy nhiên, kết quả đo kiểm hiệu năng thực tế của con chip A20 Pro trang bị trên dòng máy này và iPhone Duo đã nhanh chóng nâng tầm vị thế sản phẩm nhờ sức mạnh xử lý vượt bậc.

Chip A20 Pro của iPhone 18 Pro lộ điểm hiệu năng đáng chú ý.

Theo bài đo Geekbench 6, chip A20 Pro đạt 4.735 điểm đơn nhân và 12.545 điểm đa nhân, bỏ xa mức 3.800 và 10.000 điểm của thế hệ tiền nhiệm A19 Pro. Để hiện thực hóa mức tăng 20% hiệu năng như công bố, Apple đã ứng dụng tiến trình 2nm mới cùng kiến trúc CPU gồm hai nhân siêu hiệu năng và bốn nhân tiết kiệm điện, đẩy mức xung nhịp lên tới 4,93 GHz.

Với mức xung nhịp ấn tượng, A20 Pro có thể cạnh tranh trực tiếp với các dòng chip máy tính gần đây, đồng thời cho kết quả đơn nhân tương đương bộ xử lý máy tính để bàn AMD Ryzen 9 9950X3D2. Dù thua Apple M5 Max ở tác vụ đa nhân, iPhone 18 Pro Max lại nhanh hơn con chip máy tính này (xung nhịp 4,61 GHz) trên MacBook Pro 2026 ở bài đo đơn nhân, đồng thời vượt trội hoàn toàn so với mẫu MacBook Neo chạy chip A18 Pro và dự kiến mạnh hơn cả Neo 2 dùng chip A19 Pro.

Khi so sánh với vi xử lý laptop Qualcomm SD X2E-94-100 (X2) có điểm đơn nhân 3.800 và đa nhân 22.750, chip A20 Pro của Apple hoàn toàn áp đảo về hiệu năng đơn nhân. Sức mạnh này giúp mẫu điện thoại mới vượt qua hàng loạt dòng laptop chạy chip X2 vừa ra mắt, gồm Asus ZenBook A16, Microsoft Surface và HP OmniBook Ultra 14.

Hình ảnh mẫu iPhone 18 Pro màu Dark Cherry.

Sự bứt phá của A20 Pro một lần nữa cho thấy tốc độ phát triển công nghệ nhanh chóng khi thiết bị di động ngày càng thu hẹp khoảng cách sức mạnh với máy tính cá nhân. Dù vậy, việc bước tiến phần cứng này có thúc đẩy người dùng nâng cấp thiết bị hay không vẫn phụ thuộc vào việc họ có thực sự cảm nhận được khác biệt rõ rệt trong quá trình sử dụng thực tế.