Samsung rút sản lượng smartphone vì bán ế

Dòng điện thoại Galaxy đang gặp khó khăn! Samsung đang chuẩn bị cắt giảm sản lượng smartphone trong bối cảnh giá linh kiện bộ nhớ tăng cao, nhu cầu thị trường sụt giảm và lợi nhuận đi xuống. Công ty đang nỗ lực duy trì các mục tiêu lợi nhuận trong giai đoạn đầy thách thức trước thềm ra mắt dòng Galaxy S27.

Samsung cắt giảm sản lượng smartphone từ 20–30%

Theo trang tin kinh doanh Hàn Quốc - Money Today, bộ phận Trải nghiệm Di động (MX) của Samsung có kế hoạch cắt giảm sản lượng smartphone. Samsung MX đã yêu cầu các nhà cung cấp giảm sản lượng linh kiện từ 20–30%.

Ảnh minh họa.

Theo các nguồn tin trong ngành, nguyên nhân chính là do giá linh kiện bộ nhớ tăng cao. Lợi nhuận từ mảng smartphone của Samsung không còn cao như năm ngoái và công ty đang cố gắng cắt giảm sản xuất các mẫu điện thoại mang lại ít hoặc không có lợi nhuận.

Người dùng hạn chế mua điện thoại Samsung vào cuối năm

Nhu cầu đối với điện thoại Galaxy thường giảm vào cuối năm khi người tiêu dùng chờ đợi sự kiện ra mắt dòng Galaxy S quan trọng vào tháng 1. Samsung thường cắt giảm sản lượng vào khoảng quý 4 hàng năm nhưng Money Today cho biết mức giảm 20–30% này lớn hơn nhiều so với các năm trước.

Giá bộ nhớ đang tăng vọt, số liệu doanh thu tăng cao cho thấy điều đó.

Theo báo cáo, Samsung ban đầu dự kiến ​​sản xuất 270 triệu chiếc smartphone trong năm nay. Tuy nhiên, khi tính đến việc cắt giảm sản lượng trong quý 4, con số này có thể chỉ còn ở mức hơn 200 triệu chiếc một.

Dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce cho thấy giá của loại bộ nhớ LPDDR5X dung lượng 12GB – vốn được sử dụng trên các dòng smartphone cao cấp hiện dao động từ 145–146 USD; đây là mức tăng vọt tới 175% so với cùng kỳ năm ngoái. Tin xấu vẫn chưa dừng lại ở đó: các chuyên gia và nhà phân tích dự báo giá linh kiện sẽ còn tăng thêm tới 20%, đưa giá các thanh nhớ 12GB lên mức 180 USD - tương đương với giá của cả một chiếc điện thoại dòng Galaxy A.

Dòng Galaxy S27 sẽ có giá rất cao

Samsung không thể tăng giá những chiếc điện thoại đã hoặc đang trong quá trình sản xuất nhanh tương ứng với tốc độ tăng giá của linh kiện bộ nhớ. Điều này đồng nghĩa với việc biên lợi nhuận của công ty bị thu hẹp. Tuy nhiên, có một vấn đề cấp bách hơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng.

Số lượng smartphone Samsung MX xuất xưởng hàng quý.

Dòng Galaxy S27 sắp ra mắt dự kiến ​​sẽ chịu tác động mạnh từ tình hình này với mức tăng giá khoảng 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng). Mức tăng này được áp dụng trên nền giá vốn đã cao của dòng Galaxy S26.

Chưa hết, nếu người dùng muốn chọn phiên bản có dung lượng lưu trữ lớn hơn, giá sẽ tăng vọt. Việc nâng cấp từ phiên bản 256GB lên 512GB sẽ tốn thêm 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng), người mua Galaxy S27 Ultra sẽ phải trả thêm 400 USD (khoảng 10,3 triệu đồng) nữa nếu muốn sở hữu phiên bản 1TB — đắt hơn 600 USD (khoảng 15,5 triệu đồng) so với bản 256GB.

Galaxy S27 Ultra dự kiến ​​có giá khởi điểm 1.399 USD (khoảng 36,2 triệu đồng) và lên tới 1.999 USD (khoảng 51,7 triệu đồng) cho bản 1TB; đây là mức giá ngang ngửa với các dòng điện thoại màn hình gập.

Nên chờ đợi hay quyết định mua ngay một chiếc điện thoại Galaxy thế hệ cũ?

Đó là một câu hỏi rất đáng cân nhắc. Dòng Galaxy S27 được kỳ vọng sẽ mang lại sự thay đổi lớn về thiết kế. Tuy nhiên, các nâng cấp tổng thể có thể không quá đột phá — ngoại trừ con chip mới vì vậy, người tiêu dùng sẽ có lợi hơn nếu chọn mua Galaxy S26 khi có các chương trình ưu đãi.

Mặt khác, việc chọn mua Galaxy S27 Ultra dù với giá cao có thể lại là một quyết định sáng suốt nếu cuộc khủng hoảng bộ nhớ trở nên trầm trọng hơn. Người dùng sẽ khai thác được rất nhiều giá trị từ chiếc Galaxy S27 Ultra này.