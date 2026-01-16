Người dùng chuộng iPhone cũ hơn điện thoại Android tầm trung

Xu hướng này xuất phát từ nhiều yếu tố liên quan đến trải nghiệm, giá trị sử dụng và tâm lý tiêu dùng trong những năm gần đây. Dưới đây là những lý do chính khiến iPhone cũ được săn đón, đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nơi nhu cầu nâng cấp iPhone ngày càng nhiều.

Trải nghiệm ổn định trong thời gian dài

iPhone cũ vẫn giữ được độ mượt cao trong các tác vụ hằng ngày như lướt web, mạng xã hội, xem video hay chụp ảnh. Nhờ iOS được tối ưu sâu cho phần cứng, thiết bị vận hành ổn định trong nhiều năm.

Ngược lại, không ít điện thoại Android tầm trung dù cấu hình tốt nhưng hiệu năng suy giảm nhanh sau thời gian sử dụng, nhất là khi cập nhật phần mềm hoặc cài nhiều ứng dụng. Với người dùng phổ thông, cảm giác “dùng vẫn ổn định” quan trọng hơn thông số kỹ thuật.

Lợi thế lớn từ cập nhật phần mềm

Apple duy trì cập nhật hệ điều hành iOS trong 5-6 năm cho một mẫu iPhone kể từ khi phát hành, kèm các bản vá bảo mật đều đặn. Một chiếc iPhone ra mắt vài năm trước vẫn có thể dùng phiên bản hệ điều hành mới và không bị Apple bỏ rơi quá sớm.

Trong khi đó, phần lớn điện thoại Android tầm trung chỉ được nâng cấp hệ điều hành trong 2 đến 3 năm. Khi ngừng hỗ trợ, thiết bị dần kém an toàn và thiếu các tính năng mới, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến trải nghiệm lâu dài khi sử dụng thiết bị.

“Chất flagship” trong tầm giá

Ở mức giá phổ biến từ 6 đến 10 triệu đồng, người dùng có thể chọn iPhone cũ từng thuộc phân khúc cao cấp hoặc Android tầm trung đời mới. Nhiều người nghiêng về iPhone cũ vì cảm nhận được sự khác biệt về hoàn thiện, camera, màn hình và độ ổn định tổng thể.

Ngoài ra, iPhone giữ giá tốt hơn. Sau một thời gian sử dụng, người dùng vẫn có thể bán lại với mức giá tương đối, trong khi smartphone Android tầm trung thường mất giá nhanh.

Hệ sinh thái, tiện lợi và an toàn

iPhone mang lại lợi thế lớn nhờ hệ sinh thái Apple. Khả năng đồng bộ với các thiết bị khác như MacBook, iPad, AirPods giúp trải nghiệm liền mạch hơn trong công việc và giải trí. Ngay cả khi chỉ dùng một mình iPhone, các dịch vụ như iMessage, FaceTime, AirDrop hay iCloud vẫn tạo sự tiện lợi rõ rệt, đặc biệt với người dùng đã quen hệ sinh thái này.

Apple cũng tạo được hình ảnh ổn định, dễ dùng và ít rủi ro. Với nhiều người, mua iPhone cũ từ các hệ thống bán lẻ lớn có bảo hành rõ ràng giúp họ mang lại cảm giác yên tâm hơn so với việc lựa chọn giữa nhiều mẫu Android tầm trung khác nhau.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng smartphone không thay đổi quá nhiều, việc tâm lý người dùng ưu tiên “đủ dùng, ổn định, lâu dài” đã khiến iPhone cũ trở thành lựa chọn hợp lý. Đây cũng là lý do xu hướng này nhiều khả năng tiếp tục duy trì trong thời gian tới.