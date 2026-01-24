Tại sao Apple và Samsung lại không thể sản xuất chiếc smartphone này?

Khi smartphone ngày càng mỏng nhẹ nhưng lại phải đánh đổi pin và camera, một smartphone mới của Honor đang khiến giới công nghệ đặt câu hỏi: vì sao Samsung và Apple chưa thể làm được điều tương tự?

Honor Magic 8 Pro Air – chiếc điện thoại mỏng, nhẹ, pin lớn và đủ ba camera không chỉ gây tò mò về mặt kỹ thuật mà còn chạm đúng nhu cầu thực tế của người dùng: một thiết bị gọn gàng, dùng lâu, chụp ảnh linh hoạt và sạc nhanh.

Honor Magic 8 Pro Air.

Honor Magic 8 Pro Air mỏng gần bằng iPhone Air, nhẹ chỉ 155 gram nhưng vẫn có ba camera phía sau, loa stereo và đặc biệt là viên pin silicon-carbon 5.500 mAh. Dung lượng pin này lớn gấp hơn hai lần pin của iPhone Air và gần 50% so với Galaxy S25 Edge. Trong khi các flagship mỏng nhẹ thường buộc phải hy sinh pin hoặc camera, Honor đang chứng minh rằng những đánh đổi ấy không còn là điều bắt buộc.

Điều khiến người dùng băn khoăn không phải Honor làm được gì mà là vì sao Samsung và Apple – hai hãng dẫn đầu thị trường lại chưa thể đưa ra một sản phẩm cân bằng đến vậy.

Chiếc điện thoại nhỏ gọn hiếm hoi cho người dùng thực

Honor Magic 8 Pro Air không chỉ mỏng và nhẹ, chúng còn nhỏ gọn. Máy có màn hình 6,3 inch, nhỏ hơn Galaxy S25 Edge (6,7 inch) và iPhone Air (6,5 inch). Nhờ đó, thân máy không quá rộng hay quá cao, dễ cầm bằng một tay và bỏ túi gọn gàng. Với những người đã quá mệt mỏi với smartphone “ngoại cỡ”, đây là điểm cộng rất thực tế.

Honor Magic 8 Pro Air có thiết kế mỏng và nhẹ.

So với iPhone 17 tiêu chuẩn – cũng có màn hình 6,3 inch, Honor nhẹ hơn gần 20 gram và mỏng hơn gần 30%, chỉ 6,1 mm so với 8 mm. Sự khác biệt thể hiện rõ ở cảm giác cầm nắm, độ thoải mái khi dùng lâu và việc bỏ túi quần không bị cộm.

Honor còn ghi điểm ở những chi tiết nhỏ. Máy đi kèm một ốp lưng đặc biệt trong hộp, không trùm toàn bộ thân máy, để lộ hai cạnh bên và không làm tăng thêm độ dày. Dù vật liệu không cao cấp như khung titanium của iPhone Air, Magic 8 Pro Air vẫn có khung chắc chắn và mặt lưng kính mỏng.

Lợi thế camera

Một trong những điểm khiến Honor Magic 8 Pro Air trở nên “khó nuốt” với Apple và Samsung là hệ thống camera. Trong khi iPhone Air chỉ có một camera và Galaxy S25 Edge có hai, Honor trang bị đủ ba: camera chính, siêu rộng và tele.

Camera chính dùng cảm biến 1/1.3 inch, tương đương kích thước cảm biến trên iPhone Pro Max hay Galaxy Ultra. Cảm biến này đem lại khả năng thu sáng tốt và chất lượng ảnh ổn định trong nhiều điều kiện. Camera tele có zoom quang 3,2x, đủ dùng cho chụp chân dung và các cảnh ở khoảng cách xa vừa phải.

Honor Magic 8 Pro Air sở hữu viên pin lớn.

Honor còn trang bị nút chụp camera vật lý, tương tự iPhone Air. Với người dùng, đây là chi tiết nhỏ nhưng hữu ích: giúp thao tác chụp ảnh nhanh hơn, chắc tay hơn, đặc biệt khi chụp một tay hoặc quay video.

Pin và sạc tốt hơn

Nếu có một yếu tố khiến Honor Magic 8 Pro Air thực sự “vượt mặt” các đối thủ, đó chính là pin. Viên pin silicon-carbon 5.500 mAh lớn hơn 75% so với pin của iPhone Air.

Tốc độ sạc cũng là điểm cộng rõ rệt. Magic 8 Pro Air hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W, những con số vượt xa tiêu chuẩn của Apple và Samsung. Trong thực tế, người dùng chỉ cần vài chục phút là có thể sạc đủ pin cho cả ngày dùng.

Điểm trừ hiếm hoi là điện thoại Honor chỉ có cổng USB 2.0 với tốc độ truyền dữ liệu chậm. Tuy nhiên, iPhone Air cũng gặp vấn đề tương tự.

Tạm kết

Honor Magic 8 Pro Air là sự kết hợp thân máy siêu mỏng, pin 5.500 mAh và hệ thống ba camera trong một thiết bị gọn nhẹ. Điều này cũng cho thấy những giới hạn mà iPhone và Galaxy đang tự áp đặt cho mình.

So sánh pin giữa các smartphone siêu mỏng.

Với người tiêu dùng, đây không chỉ là cuộc đua thông số. Magic 8 Pro Air cho thấy một hướng đi hợp lý: mỏng nhẹ nhưng không đánh đổi pin, nhỏ gọn nhưng vẫn đủ camera, sạc nhanh để tiết kiệm thời gian. Trong khi Apple và Samsung vẫn bán những chiếc điện thoại mỏng nhưng pin yếu hoặc pin lớn nhưng thân máy dày, Honor đang chứng minh rằng người dùng không nhất thiết phải chọn một trong hai.

Câu hỏi còn lại là liệu hai ông lớn có chịu lắng nghe tín hiệu này hay không. Nếu không, người hưởng lợi nhiều nhất sẽ vẫn là người tiêu dùng – những người có thêm một lựa chọn cân bằng hơn giữa thiết kế, pin và camera trong thế giới smartphone ngày càng đắt đỏ.