Nothing Phone (4a) Pro: zoom 140x có gì đặc biệt?

Trong ngày cuối cùng của sự kiện Mobile World Congress năm nay, công ty công nghệ Nothing đã chính thức trình làng mẫu smartphone mới mang tên Nothing Phone (4a) Pro. Dù chỉ thuộc phân khúc tầm trung, thiết bị này vẫn gây chú ý khi được trang bị khả năng zoom lên tới 140x – một con số nghe qua có vẻ rất ấn tượng.

Nothing Phone (4a) Pro cho khả năng zoom 140x. Ảnh: Nothing

Tuy nhiên, người dùng không nên quá kỳ vọng. Đây không phải là zoom quang học 140x mà thực chất là zoom kỹ thuật số. Điều đó có nghĩa camera của máy chủ yếu dựa vào thuật toán phần mềm để phóng to hình ảnh thay vì sử dụng hệ thống ống kính zoom chuyên dụng, vốn thường cồng kềnh và đắt đỏ.

Vì vậy, chất lượng hình ảnh khi zoom ở mức tối đa chắc chắn sẽ giảm đáng kể. Dẫu vậy, việc một smartphone tầm trung dám “đẩy” mức zoom kỹ thuật số lên tới 140x vẫn là điều khá thú vị.

Song song với phiên bản Pro, Nothing cũng giới thiệu thêm mẫu Nothing Phone (4a) tiêu chuẩn, với một số tính năng được cắt giảm để giữ mức giá dễ tiếp cận hơn.

Hiệu năng và màn hình: Khác biệt nằm ở chi tiết

Phiên bản tiêu chuẩn Nothing Phone (4a) sử dụng vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4, trong khi Nothing Phone (4a) Pro được nâng cấp lên Snapdragon 7 Gen 4 của Qualcomm. Đây đều là những con chip tầm trung, vì vậy người dùng không thể kỳ vọng hiệu năng ngang hàng với các bộ xử lý cao cấp như Snapdragon 8 Elite.

Dù vậy, Nothing cho biết CPU trên bản Pro có thể nhanh hơn tới 27% so với thế hệ trước, trong khi hiệu năng đồ họa GPU cũng được cải thiện khoảng 30%. Máy sử dụng RAM chuẩn LPDDR5X cùng bộ nhớ lưu trữ UFS 3.1. Mặc dù chuẩn này chưa đạt tới tốc độ của UFS 4.0 hay UFS 4.1, nhưng trong hầu hết các tác vụ hằng ngày, từ lướt web, chơi game đến chỉnh sửa ảnh, người dùng vẫn có thể trải nghiệm mượt mà.

Về pin, cả hai thiết bị đều sở hữu viên pin dung lượng 5.080 mAh, một con số khá ấn tượng trong phân khúc. Máy hỗ trợ sạc nhanh 50W, cho phép nạp khoảng 60% pin chỉ trong vòng 30 phút.

Màn hình là điểm khác biệt rõ ràng giữa hai model. Nothing Phone (4a) Pro được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,83 inch độ phân giải 1.5K, hỗ trợ tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa lên tới 5.000 nit. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn có màn hình AMOLED 6,78 inch với tần số quét 120Hz và độ sáng 4.500 nit. Cả hai đều được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 7i.

Camera: Tham vọng lớn với zoom 140x

Camera là điểm nhấn đáng chú ý nhất của Nothing Phone (4a) Pro. Máy sử dụng cảm biến chính Sony LYT700C độ phân giải 50MP, kích thước 1/1.56 inch. Cảm biến này đạt chứng nhận Pantone Validation, tập trung vào khả năng tái tạo màu sắc chính xác, đặc biệt là màu da. Theo công bố của hãng, hệ thống camera có thể tái hiện tới 110 tông màu da khác nhau.

Camera là điểm nhấn đáng chú ý nhất của Nothing Phone (4a) Pro. Ảnh: TheVerge

Bên cạnh đó, thiết bị còn có camera telephoto dạng kính tiềm vọng 50MP với zoom quang học 3.5x. Khi kết hợp với thuật toán xử lý ảnh, hệ thống có thể đạt mức zoom tối đa 140x.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều smartphone hiện nay đã gặp khó khăn khi zoom kỹ thuật số vượt quá 10x hoặc 20x, vì vậy khả năng zoom cực đại này vẫn còn là dấu hỏi lớn về chất lượng. Ngoài ra, máy còn có camera góc siêu rộng 8MP và camera selfie 32MP.

Trong khi đó, Nothing Phone (4a) tiêu chuẩn vẫn giữ cấu hình tương tự: camera chính 50MP, telephoto 50MP zoom quang 3.5x, camera góc rộng 8MP và camera trước 32MP.

Cả hai thiết bị đều tích hợp nhiều công cụ xử lý ảnh và tính năng AI nhằm cải thiện chất lượng hình ảnh trong các điều kiện chụp khác nhau.

Thiết kế: Ngôn ngữ trong suốt đặc trưng

Một trong những yếu tố giúp smartphone của Nothing nổi bật trên thị trường chính là thiết kế độc đáo và hãng vẫn tiếp tục trung thành với phong cách này.

Cụm camera vẫn trong suốt. Ảnh: TheVerge

Nothing Phone (4a) tiêu chuẩn được trang bị hệ thống Glyph Bar ở mặt lưng với 63 đèn LED mini bố trí theo nhiều vùng khác nhau. Những đèn này có thể hiển thị thông báo, cảnh báo hoặc thậm chí hoạt động như một nguồn sáng hỗ trợ khi chụp ảnh chân dung trong điều kiện thiếu sáng.

Trong khi đó, Nothing Phone (4a) Pro sở hữu hệ thống Glyph Matrix với 137 đèn LED mini, mang lại nhiều hiệu ứng ánh sáng phong phú hơn. Cả hai thiết bị vẫn giữ thiết kế mặt lưng bán trong suốt, đặc trưng của thương hiệu.

Phiên bản Pro có độ dày 7,95mm và đạt chuẩn chống bụi nước IP65, trong khi bản tiêu chuẩn có chuẩn IP64.

Phần mềm, giá bán và thời điểm lên kệ

Hai mẫu smartphone mới của Nothing chạy sẵn Android 16 ngay khi xuất xưởng, đi kèm giao diện Nothing OS 4.1 với bộ biểu tượng mới, tính năng cửa sổ ứng dụng nổi và bảng điều khiển AI Dashboard.

Nothing cam kết cung cấp 3 năm cập nhật hệ điều hành Android và 6 năm cập nhật bảo mật cho các thiết bị này, một chính sách khá cạnh tranh trong phân khúc tầm trung.

Về giá bán, Nothing Phone (4a) có giá khởi điểm 349 euro (khoảng 405 USD). Trong khi đó, Nothing Phone (4a) Pro được niêm yết tại cửa hàng trực tuyến của hãng ở Mỹ với giá khởi điểm 499 USD (khoảng 13 triệu đồng).

Theo kế hoạch, phiên bản Pro sẽ chính thức mở bán từ ngày 27/3. Với thiết kế khác biệt cùng những tham vọng về camera và tính năng AI, Nothing rõ ràng đang muốn chứng minh rằng smartphone tầm trung vẫn có thể mang lại những trải nghiệm độc đáo, dù đôi khi con số “140x zoom” chỉ mang tính biểu tượng hơn là thực sự hữu dụng trong thực tế.