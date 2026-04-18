Tai nghe dạng kẹp tai đầu tiên của Sony: Siêu nhẹ, pin tới 37 giờ

Sony LinkBuds Clip WF-LC900 là mẫu tai nghe open-ear dạng kẹp, hướng tới trải nghiệm kết nối mở với môi trường xung quanh. Sau thời gian sử dụng thực tế trong nhiều tình huống như đi làm, chạy bộ, gọi điện ngoài đường, sản phẩm cho thấy rõ triết lý thiết kế khác biệt nhưng cũng đi kèm những đánh đổi đáng cân nhắc.

LinkBuds Clip WF-LC900 phiên bản màu tím.

Thiết kế

Điểm đáng giá nằm ở kiểu dáng kẹp chữ C, không chui vào ống tai mà bám nhẹ phía ngoài. Mỗi bên tai chỉ nặng khoảng 6,4g nên khi đeo lâu gần như không có cảm giác nặng hay bí. So với tai nghe in-ear truyền thống, trải nghiệm thoáng và dễ chịu hơn rõ rệt, kể cả khi dùng liên tục nhiều giờ.

Trong thực tế, thiết kế này phù hợp với các hoạt động nhẹ như đi bộ, làm việc văn phòng. Khi chạy nhanh hoặc vận động mạnh, tai nghe vẫn có thể hơi xê dịch nếu chưa chọn đúng đệm tai. Việc không bịt kín tai giúp người dùng luôn nghe được âm thanh xung quanh - một lợi thế lớn khi di chuyển ngoài đường phố.

Hộp sạc nặng khoảng 42g, kích thước nhỏ gọn (50,4 x 50,4 x 32,6mm) bóng đẹp, dễ mang theo. Nhìn chung, tổng thể bộ hộp sạc và tai nghe đạt độ hoàn thiện cao, mang phong cách trẻ trung, giống một món phụ kiện hơn là thiết bị công nghệ.

Dù vậy, nhược điểm sẽ nằm ở bản chất của tai nghe open-ear, đó là không có cách âm, không phù hợp với môi trường ồn ào. Ngoài ra, do vỏ hộp sạc được chế tác trơn bóng nên có thể gây khó khăn khi mở bằng một tay, còn tai nghe bên trong được lấy ra/lắp vào khá dễ dàng.

Âm thanh

Sony trang bị cho LinkBuds Clip WF-LC900 driver 10mm, một thông số khá ổn với tai nghe dạng mở. Dải tần 20Hz - 20.000Hz cũng đáp ứng đủ nhu cầu nghe nhạc phổ thông, kết hợp công nghệ DSEE giúp cải thiện chất lượng các bản nhạc nén.

Sony Clip WF-LC900 dạng chữ C kẹp tai.

Tai nghe này có ba chế độ nghe, cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi chỉ với thao tác chạm trực tiếp trên tai nghe đơn giản. Chế độ Standard (Tiêu chuẩn) mang đến chất lượng âm thanh ấn tượng với giọng rõ ràng và đầy chi tiết, phù hợp để thưởng thức đa dạng các thể loại nhạc.

Trong môi trường ồn ào như trạm xe buýt hay khu vực đông người, chế độ Voice Boost (Tăng cường giọng hát) giúp làm nổi bật giọng nói và tăng cường độ rõ, mang lại trải nghiệm nghe podcast hoặc video thuận tiện hơn. Trong khi đó, ở không gian yên tĩnh, chế độ Sound Leakage Reduction (Giảm rò rỉ âm thanh) hỗ trợ hạn chế âm thanh thoát ra ngoài, giúp người dùng tận hưởng nội dung riêng tư.

Tai nghe tích hợp công nghệ nâng cấp âm thanh với DSEE, 360 Reality Audio và tính năng Background Music Effect cho trải nghiệm nghe cá nhân hóa. Bên cạnh đó, người dùng có thể tinh chỉnh chất âm với EQ 10 băng tần trên ứng dụng Sony | Sound Connect, kèm theo tính năng Find Your Own Equaliser để dễ dàng thiết lập cấu hình âm thanh phù hợp với sở thích cá nhân.

Clip WF-LC900 được trang bị bộ xử lý tín hiệu giọng nói cùng công nghệ lọc giọng độ chính xác cao, mang lại chất lượng cuộc gọi ấn tượng. Cùng với đó, thiết bị sử dụng cảm biến dẫn truyền xương để thu nhận giọng nói, tích hợp hệ thống khử ồn nền dựa trên AI đẻ loại bỏ tạp âm.

Trải nghiệm thực tế cho thấy, âm thanh thiên về sự cân bằng và tự nhiên. Giọng hát rõ ràng, dải trung trong trẻo và âm cao dịu. Tuy nhiên, phải nhìn nhận âm bass còn thiếu lực khi nghe các thể loại nhạc mạnh như EDM hay hip-hop, cảm giác “đã tai” không cao. Ngoài ra, vì không cách âm nên âm lượng phải tăng lên khi ở nơi ồn, dễ làm giảm chất lượng trải nghiệm tổng thể.

Tính năng khác

Tai nghe hỗ trợ Bluetooth 5.3, kết nối ổn định trong phạm vi khoảng 10m. Các codec phổ biến như SBC, AAC đều có mặt, đủ dùng cho nhu cầu nghe nhạc và xem video hằng ngày. Tính năng multipoint cho phép kết nối cùng lúc nhiều thiết bị, rất tiện khi vừa dùng điện thoại vừa làm việc trên laptop.

Tai nghe kèm hộp sạc cho thời lượng sử dụng tới 37 giờ.

Thời lượng pin theo công bố của nhà sản xuất vào hoảng 9 giờ nghe nhạc liên tục với tai nghe và thêm 28 giờ với hộp sạc, tổng thời gian sử dụng kèm hộp sạc lên tới 37 giờ. Cũng theo thông số kỹ thuật, thời gian sạc đầy mất khoảng 1,5 giờ, đặc biệt có công nghệ 3 phút sạc cho 1 giờ sử dụng. Chuẩn kháng nước IPX4 giúp yên tâm khi tập thể dục hoặc gặp mưa nhẹ.

Nhìn chung, Sony LinkBuds Clip WF-LC900 phù hợp với người dùng cần một chiếc tai nghe thoải mái, nhẹ, sử dụng cả ngày và vẫn giữ kết nối với môi trường xung quanh. Thiết kế độc đáo, nhiều tính năng hữu ích, pin tốt là những điểm mạnh rõ ràng.

Ngược lại, chất âm thiên ở mức an toàn, thiếu bass và không cách âm khiến sản phẩm khó chiều lòng người thích nghe nhạc “đã tai” hoặc thường xuyên ở môi trường ồn ào. Có thể nói, đây là lựa chọn thiên về trải nghiệm sống và sự tiện dụng hơn là thuần túy âm thanh.