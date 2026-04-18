Cách sao chép chữ trong hình ảnh bằng Zalo

Theo báo cáo mới đây của Zalo, tính đến cuối năm 2025, có 30% người dùng Zalo đang sử dụng các tính năng AI. Sang năm 2026, Zalo tiếp tục ưu tiên phổ cập AI, giúp công nghệ này trở nên gần gũi, dễ sử dụng và dễ tiếp cận với người Việt.

Nổi bật là Zalo vừa bổ sung tính năng AI Sao chép chữ từ ảnh. Nhờ đó, người dùng có thể lấy các thông tin cần thiết như số điện thoại, số tài khoản, hóa đơn, địa chỉ nhà, nội dung giấy tờ,... mà không cần gõ lại thủ công.

Để sử dụng tính năng, người dùng chỉ cần làm theo các bước sau:

- Bước 1: Nhấn vào hình ảnh cần sao chép văn bản.

- Bước 2: Chọn biểu tượng ở góc phải màn hình.

- Bước 3: Nhấn giữ vào phần chữ trên ảnh để sao chép hoặc thực hiện các tác vụ khác như tra cứu, dịch thuật, tìm trên web, chia sẻ,…

- Bước 4: Dán văn bản đã sao chép vào vị trí mong muốn.

Hiện, Zalo là một kênh kết nối chính thức của OpenClaw, bên cạnh các ứng dụng nhắn tin quốc tế như WhatsApp, Telegram, Slack. Giờ đây, người dùng chỉ cần gửi tin nhắn qua Zalo để yêu cầu OpenClaw thực hiện công việc nhanh chóng mà không cần chuyển ứng dụng.

Sử dụng OpenClaw ngay trong Zalo.