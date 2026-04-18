YouTube không còn bóng dáng video ngắn phiền phức nhờ tính năng mới

YouTube Shorts, dù mang lại thành công về mặt doanh số cho Google, nhưng lại là "nỗi khiếp sợ" của nhiều người dùng muốn tìm kiếm sự tập trung. Việc vô tình lướt vào một video ngắn và "mất tích" hàng giờ đồng hồ trong những nội dung vô bổ đã trở thành trải nghiệm chung đầy mệt mỏi. Tuy nhiên, bản cập nhật mới nhất đã trao lại quyền kiểm soát cho người dùng.

YouTube tung bản cập nhật cho phép tắt hoàn toàn Shorts.

Dựa trên tính năng Shorts timer mới, YouTube đã bổ sung tùy chọn đặt ngưỡng giới hạn ở mức 0 phút. Ngay khi kích hoạt lựa chọn này trong phần cài đặt, toàn bộ các dải video ngắn thường xuất hiện trên trang chủ sẽ biến mất. Người dùng sẽ không còn bị mời gọi bởi những hình ảnh nhấp nháy đầy kích thích mỗi khi mở ứng dụng.

Điểm tinh tế của bản cập nhật này là tính linh hoạt. Khi bạn đặt mức 0 phút, hệ thống sẽ ẩn Shorts khỏi trang chủ để tránh sự xao nhãng chủ động. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn xem một nội dung ngắn từ các kênh đã đăng ký, chúng vẫn xuất hiện trong mục Subscriptions. Nếu bạn cố lướt quá giới hạn, một thông báo toàn màn hình sẽ hiện ra như một lời nhắc nhở nghiêm túc về việc bảo vệ sức khỏe tâm thần.

Bộ hẹn giờ giới hạn Shorts.

Đặc biệt, tính năng này được thiết kế cực kỳ nghiêm ngặt đối với các tài khoản dưới sự giám sát của cha mẹ. Các bậc phụ huynh giờ đây có thể buộc con trẻ dừng xem hoàn toàn mà không cho phép trẻ tự ý nhấn "bỏ qua" thông báo như trước. Đây được coi là bước đi mạnh mẽ của YouTube nhằm đối đầu với TikTok và Instagram trong việc bảo vệ người dùng trẻ tuổi trước các nội dung gây mệt mỏi cho não bộ.

Hiện tính năng đang được triển khai dần tới các tài khoản trên toàn cầu. Nếu bạn đã quá mệt mỏi với việc lãng phí thời gian, hãy kiểm tra ngay phần cài đặt tài khoản của mình.