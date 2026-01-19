Giá tiền ảo Pi 'sập' mạnh đầu năm

Cụ thể, giá Pi bất ngờ giảm gần 27%, từ từ mức 0,205 về 0,1502 USD, thấp hơn "đáy" 0,1533 USD từng ghi nhận ngày 10/10/2025.

Nhiều tuần trước đó, Pi Network "đi ngang" ở mức 0,2-0,21 USD và không có nhiều biến động. So với đỉnh 3 USD thiết lập đầu năm ngoái, Pi Network giảm tới 95% giá trị.

Giá Pi Network lập đáy mới trước khi về mức gần 0,19 USD mỗi đồng. Ảnh: Vĩnh Khang

Theo Crypto News, cú "sập" của Pi Network xảy ra song song với diễn biến chung của thị trường, khi Bitcoin cũng giảm từ 95.000 xuống 91.000 USD mỗi đồng, kéo theo các tiền số khác giảm theo.

Sự thay đổi của Pi cũng liên quan đến khối lượng giao dịch thấp. Trước khi giá giảm mạnh, Pi chỉ đạt khối lượng giao dịch khoảng 7 triệu trong 24 giờ - con số nhỏ đối với một token có vốn hóa thị trường hơn 1,7 tỷ USD và thấp hơn nhiều so với mức hàng chục triệu USD mỗi ngày năm ngoái. Theo CoinMarketCap, trong 24 giờ qua, thị trường tiền số đạt khối lượng giao dịch 60 tỷ USD.

Trong khi đó, Market Periodical cho rằng tình trạng Pi sụt giảm đã được dự báo. Nguồn cung liên tục tăng do dự án mở khóa hàng triệu token hàng ngày khiến giá liên tục đi xuống. Dự kiến, hơn 100 triệu token được mở khóa trong tháng này và 1,2 tỷ token trong 12 tháng tới.

Pi Network bị đánh giá là một trong những loại tiền số có tính tập trung cao. Không như Solana hay Ethereum, người nắm giữ Pi "không có tiếng nói" trong các hoạt động. Tổ chức Pi Foundation thành lập năm ngoái cũng nắm giữ hàng tỷ token trong hàng trăm ví, tạo rủi ro tập trung hóa. Ngoài ra, Pi Network gặp khó khăn trong việc tạo dựng uy tín trên thị trường, khi nhiều nhà tiên phong bắt đầu "đầu hàng" và bán tháo token của họ.

Pi Network ra đời năm 2019, được quảng cáo giúp người tham gia sở hữu tiền ảo miễn phí bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại "bấm tia sét" để điểm danh mỗi ngày. Việt Nam là một trong những thị trường có nhiều người tham gia "đào Pi". Dự án gây tranh cãi khi gần 6 năm mới "mở mạng", tức cho phép người dùng di chuyển Pi sang các nền tảng khác để trao đổi, giao dịch.

Dù đã công bố "mở mạng", dự án vẫn bị đánh giá là một dự án blockchain chưa hoàn chỉnh do chưa có hợp đồng thông minh (smart contract), chưa công khai nguồn mở. Thời gian qua, đội ngũ đứng sau chỉ đưa ra một số thay đổi, như đấu giá tên miền, tính năng mua sắm PiFest cùng vài ứng dụng nhỏ và bị đánh giá là thử thách sự kiên nhẫn của người chơi.