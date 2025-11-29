Sony trình làng cảm biến 200MP xịn sò mới, chụp siêu nét

Sony đã chính thức gia nhập "cuộc đua" camera điện thoại thông minh 200MP sau một thời gian dài chờ đợi. Cảm biến Lytia 901 mới đã chính thức được công bố, sẽ cạnh tranh trực tiếp với các camera 200MP của Samsung.

Cảm biến Lytia 901 mới của Sony.

Cảm biến của Sony có kích thước 1/1.12 inch, đường chéo 14.287 mm. Cảm biến này được quảng cáo là có thể đạt được "chất lượng hình ảnh độ nét cao" ngay cả khi zoom 4x, có kích thước điểm ảnh là 0,7 μm. Cảm biến sử dụng mảng mã hóa Quad-Quad Bayer (QQBC) với các điểm ảnh liền kề 4x4 được nhóm lại với các bộ lọc cùng màu. Tín hiệu của 16 điểm ảnh được xử lý thành một đơn vị duy nhất để chụp ở độ phân giải 12,5MP.

Cảm biến mới của Sony giúp hình ảnh nét hơn.

Với zoom trong cảm biến, kỹ thuật remosaicing sẽ khôi phục các điểm ảnh đã nhóm lại thành một mảng thông thường. Tính năng này được tăng cường AI nhờ một mạch xử lý đặc biệt được tích hợp bên trong cảm biến, lần đầu tiên xuất hiện trong ngành.

Sony hứa hẹn, cảm biến sẽ cung cấp "khả năng tái tạo vượt trội các chi tiết như hoa văn và chữ cái tinh tế", "xử lý tốc độ cao và quay video chất lượng cao lên đến 30 khung hình/giây khi quay ở chế độ zoom 4x ở độ phân giải 4K".

Cảm biến Lytia 901 mới (bên phải) đem lại hình ảnh giống thật hơn.

Ngoài ra, người dùng cũng có dải nhạy sáng cao và nhiều tông màu trên toàn bộ dải zoom lên đến 4x nhờ công nghệ DCG-HDR và ​​Fine12bit ADC - cải thiện độ sâu bit lượng tử hóa từ 10 bit lên 12 bit. Và với Hybrid Frame HDR (HF-HDR), người dùng sẽ có được hiệu suất dải nhạy sáng cao hơn 100dB ở chế độ QQBC. Hiện tượng cháy sáng ở vùng sáng được giảm thiểu đáng kể, hiện tượng tối đen ở vùng tối cũng được cải thiện, đem lại hình ảnh "giống với những gì mắt người thực sự nhìn thấy".

Cảm biến này hỗ trợ quay video 8K30fps và 4K120fps, chụp liên tục tốc độ 60fps ở độ phân giải 12,5MP, 30fps ở độ phân giải 50MP và 10fps ở độ phân giải 200MP. Theo những tin đồn trước đây, Lytia 901 sẽ có trên Oppo Find X9 Ultra và Vivo X300 Ultra. Cảm biến sẽ được chuyển đến các nhà sản xuất smartphone trong tháng này.