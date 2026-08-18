Số lượng cực hạn chế của iPhone Ultra là bao nhiêu?

Mẫu iPhone màn hình gập được đồn đoán từ lâu của Apple - iPhone Ultra hoặc iPhone Fold sẽ được công bố chỉ trong vài tuần tới tại sự kiện tháng 9 của hãng. Cuối tuần qua, một nguồn tin rò rỉ uy tín đã xác nhận mốc thời gian ra mắt vào tháng 9 này nhưng việc thực sự sở hữu thiết bị vào thời điểm đó sẽ không hề dễ dàng.

Theo tài khoản Fixed Focus Digital trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), nguồn cung iPhone Ultra sẽ ở mức "cực kỳ hạn chế" khi Apple chính thức giới thiệu mẫu điện thoại màn hình gập này vào tháng tới.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Apple đặt mục tiêu sản xuất tổng cộng khoảng 10 triệu chiếc, theo một báo cáo hồi tháng 7 của Nikkei Asia, nhưng các nhà cung cấp có thể cần từ 3 đến 5 tháng mới đạt được sản lượng này. Điều đó đồng nghĩa với việc mẫu iPhone màn hình gập đầy hứa hẹn này sẽ rất khó mua ngay khi mới ra mắt. Đây là một tin không vui đối với những người dùng muốn trải nghiệm sản phẩm sớm.

iPhone Ultra: Liệu có lặp lại kịch bản của iPhone X?

Chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo trước đó từng nhận định rằng các nhà cung cấp có thể chỉ xuất xưởng được 7-8 triệu chiếc trong năm 2026, gợi mở khả năng kịch bản từng xảy ra với iPhone X sẽ tái diễn. Vào năm 2017, các vấn đề trong khâu cung ứng linh kiện mới (ví dụ như hệ thống camera TrueDepth cho Face ID và hạn chế về năng lực sản xuất màn hình OLED) đã gây trở ngại lớn cho đợt ra mắt iPhone X. Các đơn đặt hàng trước đã "cháy hàng" chỉ trong vài phút, khiến thời gian giao hàng bị lùi lại hàng tháng trời.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Trong một bài đăng khác, Fixed Focus Digital cho biết, dù trước đó có tin đồn cho rằng iPhone Ultra có thể chỉ được bán tại Mỹ trong giai đoạn đầu nhưng nhiều nguồn tin khẳng định quá trình sản xuất hàng loạt với các đối tác Trung Quốc đang diễn ra suôn sẻ. Điều này cho thấy khả năng sản phẩm sẽ được ra mắt rộng rãi trên toàn cầu ngay từ ngày đầu tiên.

iPhone Ultra hay iPhone Fold?

Trong nhiều tháng, mẫu iPhone màn hình gập của Apple được kỳ vọng mang tên iPhone Fold. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi vào mùa xuân năm nay khi cái tên iPhone Ultra bắt đầu thu hút sự chú ý. Mùa hè này, một số chuyên gia phân tích và nguồn tin rò rỉ đã bắt đầu tỏ ý hoài nghi về tên gọi iPhone Ultra.

Cuối tuần qua, tài khoản rò rỉ Instant Digital cũng đã bày tỏ sự nghi ngờ đối với tên gọi Ultra. Trong một bài đăng trên Weibo, người này cho biết ông dự đoán Apple sẽ dành riêng tên gọi "Ultra" cho mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm và các thế hệ kế nhiệm.

Đáng chú ý, chuyên gia phân tích Mark Gurman cũng đã phản hồi trên mạng xã hội X hồi đầu tháng này: "Nội bộ công ty đều gọi chúng là Ultra. Hãy cùng chờ xem mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào."

Chúng ta sẽ sớm có câu trả lời khi chiếc iPhone Ultra/ iPhone Fold được công bố vào tháng 9 tới. Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện của Apple để cập nhật mọi tin tức cũng như chia sẻ những cảm nhận thực tế ngay khi chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng chính thức ra mắt.