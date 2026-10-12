Tiếp tục đẩy mạnh rà soát bản quyền phần mềm, đề phòng rủi ro bảo mật

Tổ chức Minitab vừa công bố việc đẩy mạnh nỗ lực chống lại việc sử dụng phần mềm trái phép. Hoạt động này nhằm hỗ trợ Chính phủ tăng cường thực thi quyền tác giả, đồng thời giúp các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng phần mềm chính hãng, có bản quyền hợp lệ.

Bản quyền phần mềm là vấn đề đang được đẩy mạnh tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào tháng 5/2026, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã ban hành công văn số 314/BQTG-QL&HTQT “đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân rà soát, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về quyền tác giả,... không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền,...”.

Ông Tony Lee - Giám đốc Kinh doanh Cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Minitab cho biết: “Việc sử dụng phần mềm trái phép có thể tạo ra những rủi ro về pháp lý, bảo mật và vận hành cho doanh nghiệp. Minitab đang tích cực phối hợp với đối tác JYW Vina để hỗ trợ các tổ chức tại Việt Nam rà soát tình trạng bản quyền và chuyển sang phần mềm chính hãng”.

Đối với doanh nghiệp, sử dụng phần mềm chính hãng không chỉ giúp bảo đảm tuân thủ bản quyền, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển bền vững.

Minitab tiếp tục mở rộng hoạt động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua mạng lưới kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ và các đối tác được ủy quyền. Hiện tại, Minitab đã có văn phòng tại Úc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại Việt Nam, Minitab hợp tác với đối tác được ủy quyền để hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn và triển khai các giải pháp phù hợp.

Trong hơn 50 năm qua, Minitab đã hỗ trợ các tổ chức trên toàn cầu trong việc nâng cao chất lượng, tối ưu quy trình, giảm chi phí và thúc đẩy đổi mới thông qua các phương pháp tiếp cận dữ liệu. Các giải pháp của Minitab được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, nghiên cứu và phát triển, quản lý chuỗi cung ứng cũng như tối ưu hóa hiệu suất vận hành doanh nghiệp.