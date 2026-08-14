iPhone Ultra sẽ sở hữu những camera selfie kỳ lạ nhất

Nếu các tin đồn dự báo chính xác, chiếc iPhone Ultra màn hình gập đầu tiên sẽ được ra mắt vào đầu tháng tới, cùng với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Đây sẽ là mẫu iPhone khác biệt nhất từ ​​trước đến nay vì Apple đã đưa ra một quyết định lạ lùng liên quan đến hai trong số các camera của máy.

Camera selfie của iPhone Ultra có thể được đặt ở các góc máy

iPhone Ultra màn hình gập sẽ có cả hai camera selfie được bố trí ở các góc màn hình. Thiết bị này được kỳ vọng sẽ sở hữu một camera selfie trên mỗi màn hình (trong số hai màn hình), bên cạnh cụm camera kép ở mặt lưng.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Điều đáng ngạc nhiên là camera trên màn hình ngoài có thể được đặt ở góc trên bên phải của thiết bị. Điều này được thể hiện rõ qua hình ảnh rò rỉ mới đây về một tấm dán màn hình của bên thứ ba với phần khoét tròn dành cho camera.

Các thông tin rò rỉ trước đó cho thấy, màn hình trong của iPhone Ultra có camera selfie đặt ở góc trên bên trái. Nếu những thông tin này chính xác, các camera selfie có thể sẽ nằm cùng một phía góc của điện thoại.

Nhiều chi tiết thiết kế khác thường

Tấm dán màn hình bị rò rỉ cũng cho thấy rõ hình dáng khác thường của iPhone Ultra. Thiết bị có thể sở hữu các góc vuông ở một bên và các góc bo tròn ở bên còn lại, càng làm tăng thêm sự bất đối xứng lạ lẫm trong cách bố trí camera trước.

Tuy nhiên, rất có thể các nhà sản xuất phụ kiện đã thiết kế sai. Sản phẩm của các nhà sản xuất phụ kiện thường dựa trên các tệp tin CAD bị rò rỉ nên không thể được coi là nguồn thông tin hoàn toàn đáng tin cậy.

Ngoài ra, nhiều mô hình của iPhone Ultra cũng cho thấy camera trong nằm ở góc trái màn hình trong khi camera trước bên ngoài nằm ở chính giữa màn hình. Cách bố trí như vậy sẽ phù hợp hơn nhiều với những gì chúng ta thường thấy trên các mẫu điện thoại màn hình gập khác.

Mô hình iPhone Ultra.

Mẫu Galaxy Z Fold8 mới nhất của Samsung – đối thủ cạnh tranh chính của iPhone Ultra có camera ngoài nằm ở chính giữa màn hình. Camera selfie bên trong nằm ở giữa nửa bên phải của điện thoại khi mở ra; đây cũng là cách bố trí trên Galaxy Z Fold8 Ultra. Mặt khác, các thiết bị như Pixel 11 Pro Fold, Oppo Find N6 và Huawei Mate X7 đều bố trí camera selfie bên trong ở góc trên bên phải. Tuy nhiên, trong tất cả các trường hợp này, camera selfie bên ngoài vẫn nằm ở chính giữa màn hình.

Cả hai phương án đều có lý do hợp lý

Nếu Apple chọn đặt camera selfie bên ngoài ở giữa màn hình, chiếc iPhone Ultra sẽ mang lại cảm giác và vẻ ngoài giống như mọi chiếc iPhone khác cũng như hầu hết các điện thoại thông minh phổ thông trên thị trường. Tuy nhiên, việc đặt camera ở góc có thể mang lại lợi ích cho thiết kế nội tại của điện thoại.

Ảnh render iPhone Ultra với camera selfie bên ngoài nằm chính giữa màn hình.

Nếu cả hai camera cùng nằm ở một góc điện thoại nhưng được đặt lệch nhau một chút, các mô-đun của chúng có thể chỉ chiếm diện tích tại một phần của bộ khung dày 4,5 mm. Đây có thể là cách thông minh để Apple tiết kiệm không gian bên trong bằng cách bố trí hai camera ở các vị trí tách biệt.

Khoảng không gian dư ra này có thể được tận dụng cho các linh kiện khác hoặc để trang bị viên pin lớn hơn một chút so với thiết kế đặt camera dàn trải. Trước đó, có tin đồn cho hay, iPhone Ultra sẽ sở hữu viên pin lớn nhất trong lịch sử iPhone.