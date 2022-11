So kè “siêu phẩm laptop Windows” với MacBook Pro 14

Có thể cho rằng, MacBook Pro 14 ở một đẳng cấp khác với tư cách là một cỗ máy mạnh mẽ nhằm vào đối tượng người sáng tạo, trong khi XPS 13 Plus lại hấp dẫn cho người cần năng suất cao. Có những yếu tố khác nhau mà cả hai sản phẩm có thể khiến nhiều người cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn.

Thông số kỹ thuật

Cả hai đều là máy tính xách tay cao cấp, mặc dù giá bán MacBook Pro 14 vẫn đắt hơn so với phân khúc. Giá của sản phẩm từ 1.999 USD cho cấu hình chip M1 Pro (CPU 8 lõi, GPU 14 lõi), RAM 16 GB và SSD 512 GB, trong khi cao nhất là 5.899 USD cho cấu hình M1 Max (CPU 10 lõi, GPU 32 lõi), RAM 64 GB và SSD 8 TB.

Dell XPS 13 Plus có giá khởi điểm 1.299 USD cho CPU Intel Core i5-1240P, RAM 8 GB, SSD 512 GB và màn hình IPS không cảm ứng Full HD+, trong khi cấu hình đắt nhất có giá 2.399 USD đi kèm CPU Intel Core i7-1280P, RAM 32 GB, SSD 2 TB và màn hình OLED 3,5K hoặc IPS UHD+.

Thiết kế

XPS 13 Plus là một máy tính xách tay được thiết kế cực kỳ tốt. Nắp và khung nhôm của nó rất cứng, bản lề mở êm bằng một tay, vừa vặn và hoàn thiện rất tinh tế. Trong khi đó, MacBook Pro 14 đáp ứng tiêu chuẩn tương tựu nhưng lớn hơn với màn hình

MacBook Pro 14 đáp ứng tiêu chuẩn tương tự nhưng bằng cách nào đó vượt qua nó cùng một lúc. Đó là một máy tính xách tay lớn hơn với màn hình 14,2 inch so với 13,4 inch và XPS 13 Plus nhờ viền mỏng. Có trọng lượng nặng hơn, MacBook Pro 14 tạo cảm giác chất lượng hơn, và bản lề cũng tinh tế hơn so với sản phẩm của Dell.

MacBook có một notch ở đầu màn hình mà một số người cảm thấy khó chịu, và đó là nơi đặt webcam 1080p, trong khi XPS 13 Plus được giới hạn ở webcam 720p do viền siêu mỏng. Vì vậy, MacBook mang đến khả năng hội nghị truyền hình tốt hơn, đặc biệt là khi xem xét phần mềm thực hiện tốt hơn trong việc tối ưu hóa chất lượng video. Dell trang bị camera hồng ngoại cho Windows 11 Hello để đăng nhập không cần mật khẩu thông qua nhận dạng khuôn mặt, cùng cảm biến vây tay trong nút nguồn, trong khi MacBook sử dụng nút nguồn tích hợp Touch ID.

XPS 13 Plus đã thay đổi bàn phím và chuột so với XPS 13 truyền thống bằng việc chuyển sang bàn phím edge-to-edge với phím lớn và hầu như không có khoảng cách giữa chúng. Các phím nông nhưng linh hoạt và chính xác. Dell đã triển khai một loạt các nút chức năng cảm ứng bằng đèn LED khá ổn nhưng không thực sự là một lợi thế so với các phím vật lý của MacBook. Magic Keyboard trên MacBook Pro là một thiết kế truyền thống hơn và cũng có phần nông hơn, mang lại cảm giác chính xác nhất quán trên tất cả các phím có kích thước độc đáo. Bàn phím của XPS 13 Plus rất tuyệt, nhưng bàn phím của MacBook tốt hơn.

Dell cũng đã triển khai touchpad xúc giác trên XPS 13 Plus và nó hoạt động đủ tốt. Nhưng bàn di chuột Force Touch của Apple vẫn là tiêu chuẩn và nhạy hơn cũng như thực tế hơn. XPS 13 Plus có lợi thế về màn hình cảm ứng tùy chọn mà MacBook Pro 14 không cung cấp.

Màn hình

XPS 13 Plus có màn hình cảm ứng OLED 13,4 inch 16:10 3,5K (3456 x 2160) cung cấp nhiều độ sáng, màu sắc cực kỳ rộng và chính xác cùng độ tương phản cực kỳ sâu với màu đen đậm. Sản phẩm sắc nét hơn một chút so với mini LED 16:10 của MacBook Pro 14 với màn hình 14,2 inch (3024 x 1964). Màn hình MacBook sáng hơn đáng kể cùng độ tương phản sâu không kém, trong khi màu sắc không rộng và chính xác như của Dell.

Nơi mà MacBook Pro 14 tỏa sáng là khả năng phát lại video dải động cao (HDR) tốt và được Apple mô tả là dải động mở rộng (XDR). XPS 13 Plus cũng có HDR tuyệt vời, nhưng việc triển khai của Apple là sáng hơn và năng động hơn.

Xét cho cùng, đây là hai màn hình tuyệt vời cho năng suất, sáng tạo và giải trí đa phương tiện. Tuy nhiên, Dell vẫn nổi bật hơn với màn hình có thể lựa chọn giữa IPS Full HD+ và UHD+.

Tính di động

XPS 13 Plus là một máy tính xách tay nhỏ và nhẹ hơn so với MacBook Pro 14. Tuy nhiên, cả hai đều có tính di động hợp lý và trượt vào ba lô dễ dàng. Nếu muốn có một máy tính xách tay nhỏ nhất, XPS 13 Plus sẽ rất thú vị, nhưng bản thân MacBook Pro 14 vẫn đủ nhỏ.

Đồng thời, MacBook Pro 14 được sản xuất dựa trên chip ARM của Apple, không chỉ mạnh mẽ mà còn cực kỳ hiệu quả. Pin 70 Wh của MacBook lớn hơn 55 Wh của XPS 13 Plus, điều này mang lại cho nó thời lượng pin dài hơn đáng kể, hứa hẹn tuổi thọ pin kéo dài nhiều ngày trong đó XPS 13 Plus sẽ yêu cầu bộ sạc của nó để sử dụng suốt cả ngày.

