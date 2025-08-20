Apple có động thái bất ngờ giữa lúc quan hệ Ấn – Nga khiến Mỹ “nóng mặt”

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington dự định tăng thuế trừng phạt đối với Ấn Độ vì nước này mua dầu Nga, vốn đang chịu cấm vận rồi bán lại để kiếm lời trong thời chiến Ukraine. Ông gọi đây là hành động “không thể chấp nhận”.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã nâng mức thuế nhập khẩu với hàng hóa Ấn Độ lên 50% và cảnh báo sẽ áp thuế “thứ cấp” ở mức khoảng 100% với các đối tác thương mại của Nga nếu chưa có thỏa thuận hòa bình cho Ukraine trước tháng 9.

Apple tăng sản xuất ở Ấn Độ

Apple đang làm gì ở Ấn Độ?

Theo Bloomberg, Apple đã tăng sản xuất iPhone tại 5 nhà máy ở Ấn Độ, trong đó có các cơ sở của tập đoàn Tata và đối tác sản xuất Foxconn. Mục tiêu là chuẩn bị cho việc ra mắt dòng iPhone 17 mới. Ngoài ra, Apple còn có kế hoạch giới thiệu mẫu iPhone 17e sản xuất ngay tại Ấn Độ từ năm sau.

Đây là bước đi trong chiến lược dài hạn nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc – thị trường sản xuất truyền thống nhưng đang chịu nhiều căng thẳng thương mại. Theo dữ liệu từ Canalys, chỉ riêng tháng 5, xuất khẩu iPhone từ Ấn Độ sang Mỹ đã tăng 76% so với cùng kỳ, phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt.

Mỹ có còn là trọng tâm sản xuất của Apple?

Dù mở rộng sản xuất tại Ấn Độ, Apple vẫn cam kết đầu tư hơn 600 tỷ USD vào Mỹ trong 4 năm tới để củng cố năng lực sản xuất trong nước. Riêng trong tháng này, hãng đã chi thêm 100 tỷ USD, bao gồm 2,5 tỷ USD cho nhà sản xuất kính iPhone Corning.

Khoản đầu tư khổng lồ này được cho là sẽ giúp Apple tránh tác động tiêu cực từ các biện pháp thuế liên quan đến Ấn Độ, đồng thời đáp ứng mong muốn của Washington về việc tăng cường sản xuất công nghệ cao trong nước.