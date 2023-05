Smartphone Xiaomi khiến người hâm mộ Việt tính đường “gom lúa”

Báo cáo mới nhất được xác nhận bởi Xiaomi cho thấy Poco F5 Pro sẽ là thiết bị đầu tiên sở hữu khả năng này. Đó là thiết bị đi kèm chip Snapdragon 8+ Gen 1 có trên các mẫu cao cấp vào năm ngoái và sẽ xuất hiện ở một số phân khúc tầm trung nhất định trong năm nay. Sản phẩm thậm chí đi kèm màn hình QHD+, một tính năng bất bình thường cho loại thiết bị này.

Poco F5 Pro sẽ đi kèm hai tính năng cao cấp là màn hình QHD+ và sạc nhanh không dây.

Ngoài việc trở thành smartphone mạnh nhất từng được thiết kế bởi Poco, Poco F5 Pro còn là thiết bị đầu tiên của thương hiệu này sử dụng sạc không dây. Trong khi sạc có dây của sản phẩm hỗ trợ công suất tối đa 67W thì người dùng có thể sạc nhanh không dây ở mức 30W.

Theo xác nhận của Xiaomi trên mạng xã hội trước khi ra mắt mẫu smartphone mới, Poco F5 Pro có thể được sạc lại không dây ở mức 30W, cao hơn nhiều so với hầu hết các thiết bị tương thích trong phân khúc của nó. Ví dụ Pixel 7a hỗ trợ sạc không dây nhưng chỉ ở mức 5W kém cỏi.

Ngay cả điện thoại Nothing Phone (1) sáng giá nhất phân khúc cũng chỉ hỗ trợ sạc không dây 15W, kém hơn gấp đôi so với Poco F5 Pro. Tất nhiên, phiên bản Nothing Phone (2) sẽ cải thiện khía cạnh này nhưng điều chắc chắn là Poco F4 Pro sẽ linh hoạt hơn bao giờ hết nhờ tính năng cao cấp mới.

Sản phẩm sẽ chính thức ra mắt vào ngày 9/5 tới đây.

Trong khi đó, Poco F5 rẻ hơn sẽ đáp ứng yêu cầu của người hâm mộ phân khúc thấp hơn nhờ việc đi kèm chip Snapdragon 7+ Gen 2 - một trong những con chip thú vị nhất trong năm. Tuy nhiên, sản phẩm này sẽ không hỗ trợ sạc không dây như phiên bản cao cấp hơn.

Cả hai sản phẩm sẽ được Xiaomi giới thiệu chính thức vào ngày 9/5, vì vậy người dùng hy vọng sẽ sớm nhận được các thông tin về chúng trong thời gian sớm. Poco F5 Pro dự kiến sẽ được bán ra tại thị trường Việt Nam, mặc dù thời điểm phát hành vẫn chưa được đưa ra.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/smartphone-xiaomi-khien-nguoi-ham-mo-viet-tinh-duong-gom-lua-172470.html