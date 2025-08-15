Ra mắt chiếc smartphone có pin 7.000 mAh cực "trâu", giá chỉ hơn 4 triệu đồng

Poco vừa ra mắt một chiếc điện thoại thông minh giá rẻ mới tại Ấn Độ mang tên Poco M7 Plus 5G. Đây là điện thoại dòng M mới nhất và kế nhiệm M6 Plus, đã ra mắt vào tháng 8/2024.

Poco M7 Plus sở hữu viên pin silicon-carbon dung lượng lớn 7.000 mAh, hỗ trợ sạc có dây 33W và sạc ngược 18W. Đáng chú ý, Poco còn tuyên bố M7 Plus là chiếc điện thoại mỏng nhất với pin 7.000 mAh, chỉ dày 8,4mm.

3 màu của điện thoại Poco M7 Plus 5G.

Điện thoại dòng M mới của Poco sở hữu màn hình LCD Full HD+ 6,9 inch, tần số quét 144Hz. Màn hình có độ sáng tối đa 550 nit và được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 3, có thiết kế "đục lỗ" cho camera trước 8MP.

Điện thoại pin "trâu" được trang bị chip Snapdragon 6s thế hệ thứ 3, gồm 8 nhân, kết hợp với RAM lên đến 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Ngoài ra, sản phẩm còn có khe cắm thẻ nhớ microSD - cho phép mở rộng dung lượng lưu trữ lên đến 2 TB.

Máy sở hữu cụm camera sau kép với cảm biến chính 50 MP và một cảm biến phụ. Sản phẩm cũng được trang bị một số tính năng AI như: AI Dynamic Shot, AI Eraser và AI Sky Replacement. Điện thoại chạy giao diện người dùng Hyper OS dựa trên hệ điều hành Android 15 và sẽ nhận được 2 năm cập nhật hệ điều hành cùng 4 năm cập nhật bảo mật. Poco cũng cung cấp Google Gemini trên thiết bị.

Poco M7 Plus 5G.

Poco M7 Plus 5G có chuẩn kháng nước IP64, cảm biến vân tay đặt ở cạnh bên, cảm biến hồng ngoại IR và nặng 217g. Máy có sẵn tại Ấn Độ với các màu Xanh nước biển, Đen Carbon và Bạc Chrome.

Giá khởi điểm của thiết bị chỉ từ 13.999 Rupee (khoảng 4,1 triệu đồng) cho phiên bản RAM 6 GB/ ROM 128 GB, phiên bản RAM 8 GB/ ROM 128 GB có giá 14.999 Rupee (khoảng 4,4 triệu đồng). Điện thoại sẽ được bán tại Ấn Độ từ ngày 19/8.