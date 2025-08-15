Công nghệ năng lượng mặt trời có thêm hướng đi mới đầy hứa hẹn

Các nhà khoa học Thụy Sĩ đã công bố một dự án đầy hứa hẹn có thể nâng tầm công nghệ canh tác bền vững khi kết hợp với năng lượng mặt trời. Cụ thể, Công ty chuyên về nông nghiệp tại Thụy Sĩ là Insolight đã tiết lộ kế hoạch triển khai 1.300 tấm pin mặt trời, với mỗi tấm pin có khả năng sản xuất 600W điện, trên diện tích rộng 12.000 mét vuông đất nông nghiệp ở Leuggern, miền Bắc Thụy Sĩ.

Tấm pin mặt trời có thể giúp thay đổi tương lai của ngành nông nghiệp.

Theo thông tin từ Insolight, việc xây dựng cơ sở mang tên Agrivoltaics sẽ bắt đầu vào mùa hè năm 2025 và được xem là “sự tích hợp năng lượng mặt trời với sản xuất nông nghiệp”. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, các mô-đun sẽ tạo ra đủ năng lượng tái tạo để cung cấp điện cho gần 200 hộ gia đình trong khu vực.

Điểm nổi bật của dự án là công nghệ “insolagrin” tiên tiến giúp bảo vệ cây trồng khỏi thời tiết khắc nghiệt nhờ khả năng điều chỉnh lượng ánh sáng chiếu vào và tận dụng ánh sáng dư thừa để sản xuất năng lượng. Các nhà nghiên cứu cho biết công nghệ này có thể áp dụng cho nhiều loại trái cây như việt quất, anh đào và dâu tây.

Mặc dù dự án có vẻ như chỉ là một thí nghiệm khoa học, nếu thành công, nó sẽ mở ra một hướng đi thực tế cho tương lai của nông nghiệp và năng lượng tái tạo. Việc sử dụng đất hỗn hợp này không chỉ mang lại thu nhập cho nông dân mà còn bảo tồn tài nguyên môi trường. Ở quy mô lớn hơn, nông điện có thể góp phần làm sạch ngành công nghiệp thực phẩm và nông nghiệp, đồng thời giảm ô nhiễm, từ đó cải thiện sức khỏe con người.

Một phần nhờ vào các công nghệ như insolagrin.

Trong khi dự án Thụy Sĩ này có tiềm năng lớn cho ngành nông nghiệp năng lượng mặt trời, đây không phải là dự án đầu tiên thuộc loại này. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Córdoba ở Tây Ban Nha đã phát hiện ra mối liên hệ tương tự giữa nông nghiệp và năng lượng, trong khi các nhà khoa học Úc cũng đã tìm thấy mối liên hệ thú vị giữa sản xuất len cừu và trang trại năng lượng mặt trời.

Hiện tại, cơ sở hạ tầng cho những nghiên cứu đột phá này vẫn chưa được đầu tư đầy đủ. Tuy nhiên, việc tìm hiểu thêm về những lợi ích tiềm năng của nó có thể giúp cải thiện sản xuất năng lượng sạch và giảm bớt lo ngại về diện tích không gian ngoài trời mà các dự án này chiếm dụng.