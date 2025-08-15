Người dùng iPhone háo hức với iOS 26 vì bản nhạc chuông này

Được giới thiệu cùng với iPhone X vào năm 2017, giai điệu này sẽ sớm có một bản nâng cấp đáng chú ý khi xuất hiện trong bản beta mới nhất của iOS 26 (bản beta thứ sáu). Bản cập nhật này không chỉ mang đến một nhạc chuông mới mà còn giới thiệu 6 phiên bản khác nhau của Reflection, mỗi phiên bản mang đến một trải nghiệm âm thanh độc đáo.

iOS 26 beta 6 đang khiến người dùng hứng thú.

Sau khi cập nhật iOS 26 beta 6 mà Apple phát hành hồi đầu tuần này, người hâm mộ sẽ được trải nghiệm những giai điệu phong phú hơn. Đặc biệt, giai điệu Dreamer đã thu hút sự chú ý với âm thanh sống động, gợi nhớ đến những buổi tiệc DJ sôi động. Âm thanh được chia sẻ liên quan đến giai điệu Dreamer đã khiến nhiều người dùng iPhone thực sự cảm thấy háo hức chờ đợi ngày ra mắt chính thức của iOS 26 vào mùa thu để thường thức giai điệu này trong cuộc sống hàng ngày.

Không chỉ dừng lại ở nhạc chuông, iOS 26 Beta 6 còn mang đến nhiều cải tiến đáng kể khác. Tốc độ khởi động ứng dụng và chuyển đổi giữa các màn hình đã được nâng cao, tạo cảm giác mượt mà và nhanh chóng hơn so với các phiên bản trước.

Dreamer là một sự bổ sung giá trị trong bộ sưu tập nhạc chuông mới nhờ iOS 26.

Apple cũng đã thực hiện nhiều điều chỉnh cho giao diện Liquid Glass, giúp màu sắc hiển thị rõ ràng hơn khi người dùng di chuyển giữa các tab trong ứng dụng. Các hiệu ứng Liquid Glass mới cũng được áp dụng cho màn hình khóa và các nút điều khiển, điều này mang đến trải nghiệm người dùng trực quan hơn.

Với những cải tiến liên tục và sự chú trọng đến trải nghiệm người dùng, iOS 26 đang tiến gần đến giai đoạn hoàn thiện. Đây được dự đoán sẽ là một trong những bản phát hành phần mềm quan trọng nhất trong lịch sử của Apple hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị cho người dùng.