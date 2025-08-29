Xôn xao hộp tăm chỉ nha khoa giá siêu rẻ có chứa chất gây ung thư: Chuyên gia nói gì?

Xôn xao clip máy test huỳnh quang trong chỉ nha khoa

Vài ngày nay, mạng xã hội xôn xao khi có người đăng tải clip test tăm chỉ nha khoa của Trung Quốc, phát hiện chất huỳnh quang.

Những chiếc tăm chỉ nha khoa giá siêu rẻ được đo hàm lượng huỳnh quang bằng loại thiết bị được cho là máy test huỳnh quang.

Trong video, người này sử dụng thiết bị được gọi là máy test huỳnh quang để phát hiện chỉ số huỳnh quang trên mẫu tăm chỉ nha khoa giá rẻ, sau đó so sánh với sản phẩm khác.

Ban đầu, chủ nhân clip đặt chiếc máy lên tăm chỉ nha khoa đựng trong một chiếc hộp nhựa hình chữ nhật, dán nhãn chữ Trung Quốc. Khi đó, chỉ số trên màn hình thiết bị hiển lên khá cao, dao động từ hơn 2.0 tới trên 5.0.

“Sợ chưa, cái này mà ngậm vào mồm chẳng mấy chốc ung thư chết mất mọi người ạ”, chủ clip vừa test huỳnh quang vừa nói.

Sau đó, người này thử với một gói tăm chỉ nha khoa khác đựng trong túi zip thì màn hình thiết bị hiển thị chỉ số 0.00, thể hiện mức độ an toàn.

Clip nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không chỉ vậy, nhiều TikToker khác cũng tiến hành test và ghi nhận chỉ số huỳnh quang ở khoảng 9.99 độ/1 que.

Người tiêu dùng bày tỏ lo lắng khi tăm chỉ nha khoa là đồ vật được sử dụng sau mỗi bữa ăn, có người tìm mua máy test huỳnh quang để test cho yên tâm. Thị trường máy test huỳnh quang nhộn nhịp hẳn lên, người hỏi mua, người rao bán nhộn nhịp.

Lướt phần bình luận trong video thấy cả trăm người hỏi mua máy ở đâu. Bên cạnh đó, có người bày tỏ sự nghi ngờ về độ tin cậy của thiết bị cầm tay được cho là có khả năng test huỳnh quang này.

Sự thật về máy test huỳnh quang rầm rộ trên mạng

Theo tìm hiểu, thiết bị máy đo huỳnh quang xuất hiện trong video nói trên được bán nhiều trên các sàn thương mại điện tử, có xuất xứ từ Trung Quốc, giá khoảng 300 - 500 nghìn đồng/chiếc. Máy đo huỳnh quang này được nhiều gian hàng kinh doanh giấy ăn, chăn, đệm... sử dụng trong video, hình ảnh minh họa để quảng cáo chất lượng và mức độ an toàn cho sức khỏe.

Nhiều người quảng cáo máy test huỳnh quang chỉ 300 nghìn đồng/chiếc.

Theo TS.Vũ Thị Tần – Giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, huỳnh quang (fluorescent agent) là một loại hóa chất độc hại, thường được thêm vào vải vóc, giấy, nước giặt… để tạo hiệu ứng trắng sáng.

Muốn phát hiện được huỳnh quang thật sự, phải dùng máy đo chuyên dụng, có nguồn sáng chuẩn, bộ lọc bước sóng, độ nhạy cao và thường định lượng tới mức PPM.

TS. Tần chia sẻ thêm, năm nào cũng dạy về vật liệu, dạy về thiết bị đo huỳnh quang, phải cập nhật giá liên tục nhưng chưa thấy ai bán máy với giá 300 nghìn đồng mà đo được hàm lượng chất huỳnh quang ở mức PPM. Giá của thiết bị đo huỳnh quang chuyên nghiệp thường cao gấp hàng trăm lần so với những chiếc máy test cầm tay đang được quảng cáo rầm rộ.

“Máy test rẻ tiền này chỉ “làm màu”, chứ độ chính xác gần như bằng 0. Mua về để ngắm đèn nhấp nháy thì được, chứ để phân tích huỳnh quang thì vô thưởng vô phạt”, TS. Tần nêu quan điểm.

Về thông tin tăm chỉ nha khoa giá rẻ chứa huỳnh quang, theo nhận định cá nhân của TS. Tần, đưa huỳnh quang vào sợi chỉ thì có thể, nhưng nhựa thì không. Nguyên nhân là do chất huỳnh quang khá đắt, giá cả triệu đồng/kg. Thay vào đó, người ta có thể sử dụng chất màu trắng, có giá khá rẻ, chỉ vài chục nghìn/kg.

Nữ tiến sĩ khuyến cáo, trước khi bỏ tiền, người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ, đừng để những clip giật gân dắt mũi. Nếu lo về an toàn sản phẩm, hãy chọn thương hiệu uy tín, sản phẩm có chứng nhận kiểm định rõ ràng, thay vì tin mấy món “máy thần thánh” không nguồn gốc.