Siêu phẩm này khiến Galaxy Z Flip 6 phải lo lắng

Ngày 24/4 vừa qua, Motorola đã ra mắt 3 điện thoại màn hình gập mới với nhiều mức giá khác nhau. Mặc dù chúng không phải là một bước tiến lớn so với Motorola Razr Plus (2024) nhưng rõ ràng, hãng đang chuyển sang một hướng mới. Điều này cũng giúp công chúng tiếp cận điện thoại màn hình gập một cách dễ dàng hơn.

Dòng điện thoại màn hình gập mới của Motorola.

Đây là ba mẫu smartphone màn hình gập mới của Motorola :

- Motorola Razr Ultra (2025)

- Motorola Razr Plus (2025)

- Motorola Razr (2025)

Công ty đang thử một điều mà ít thương hiệu nào có thể làm được trong lĩnh vực này: cung cấp smartphone màn hình gập ở nhiều mức ngân sách mà không làm giảm hình ảnh cao cấp của thương hiệu. 3 sản phẩm này được coi là một sự mở rộng mang tính chiến lược… và phản ánh đúng danh mục sản phẩm trọng tâm của hãng.

Motorola Razr Ultra (2025).

Motorola Razr Ultra (2025) có giá 1.300 USD (khoảng 33,8 triệu đồng) và là sản phẩm mạnh nhất. Tiếp theo là Motorola Razr Plus (2025) với mức giá 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) với nhiều tính năng cao cấp, đi kèm thông số kỹ thuật thấp hơn một chút. Cuối cùng, Motorola Razr (2025) tiêu chuẩn với giá 700 USD (khoảng 18,2 triệu đồng) là lựa chọn dễ dàng tiếp cận nhất.

Cấu trúc giá này đánh dấu sự thay đổi đối với các smartphone màn hình gập lại, vốn thường dao động ở mức gần hoặc trên 1.000 USD. Mục tiêu của Motorola khá rõ ràng: đưa smartphone màn hình gập vào làn sóng chính thống hơn.

Dòng điện thoại này của Motorola có thể cạnh tranh với những flagship sau:

- Galaxy Z Flip 6

- Galaxy Z Fold 6

- Pixel 9 Pro Fold

- Pixel 9

- iPhone 15

- Galaxy S24

- OnePlus 13

So sánh nhanh về giá, dòng Motorola Razr (2025) với thiết kế mới lạ – lại… rẻ hơn so với những chiếc điện thoại cao cấp của Google, Apple, Samsung và OnePlus. Điều này thật tuyệt vời!

"Đối thủ" của Galaxy Z Flip 6

Motorola đã tích hợp cho Motorola Razr Ultra chip Snapdragon 8 Elite của Qualcomm, mang lại hiệu đáng ngạc nhiên và khả năng AI tiên tiến. Motorola Razr Plus (2025) sử dụng Snapdragon 8s Gen 3 yếu hơn một chút, vẫn hỗ trợ đa nhiệm và cải thiện hiệu suất ứng dụng.

Trong khi đó, Motorola Razr Ultra Razr (2025) tiêu chuẩn ra mắt với bộ xử lý MediaTek Dimensity 7400X - một con chip hiệu quả hơn, giúp kiểm soát chi phí trong khi vẫn hỗ trợ các tác vụ điều khiển AI. Những điều khác biệt này cũng mở rộng sang hệ thống camera và màn hình.

Ảnh minh họa.

Motorola Razr Ultra tự hào có thiết lập 3 camera 50MP và màn hình pOLED 7 inch, Motorola Razr Plus (2025) và Motorola Razr tiêu chuẩn (2025) có kích thước và cấu hình nhỏ hơn một chút.

Bằng cách phân đoạn phần cứng và tính năng, Motorola đã tránh được việc tước chức năng thiết yếu của mẫu cơ bản trong khi vẫn cung cấp cho người dùng một lý do để đầu tư vào Motorola Razr Ultra.

Ngoài ra, phần mềm đóng vai trò trung tâm của Motorola, đặc biệt là thông qua Moto AI. Các tính năng AI này không dành riêng cho dòng sản phẩm chủ lực; chúng được tích hợp vào toàn bộ dòng sản phẩm. Các công cụ như Catch Me Up, Next Move đã mang lại tiện ích thực tế cho tất cả người dùng.

Đây không chỉ là ba chiếc điện thoại mới

Lần ra mắt này không chỉ giới thiệu những smartphone mới mà còn là tuyên ngôn khẳng định rằng điện thoại màn hình gập lại đã thành công và hiện tại, phù hợp với hầu hết mọi ngân sách.

Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia, đây là một động thái thông minh và chiến lược của Motorola là chiến lược mà các thương hiệu khác có thể - và nên - noi theo. Điều này có thể khiến điện thoại màn hình gập trở nên phổ biến hơn thay vì chỉ thỏa mãn sự tò mò của một số ít người.