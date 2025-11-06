Bão số 13 cấp 15, giật trên cấp 17: Cộng đồng mạng “nín thở” chạy bão cùng đồng bào miền Trung

Từ chiều qua (5/11) tới sáng nay (6/11), mạng xã hội Việt Nam tràn ngập hình ảnh, bản đồ và những dòng trạng thái cập nhật liên tục về siêu bão số 13 (Kalmaegi). Các bài đăng với lời kêu gọi “chạy bão”, “khẩn trương chằng chống nhà cửa” được chia sẻ chóng mặt, đặc biệt từ khu vực Quảng Ngãi, Bình Định và Gia Lai - nơi được dự báo là tâm điểm ảnh hưởng của bão.

Chia sẻ từ một Facebooker là người Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng, Thủy văn Quốc gia, lúc 10h sáng 6/11, bão số 13 ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 111.6 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 270Km về phía Đông - Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất hiện đạt cấp 15 (167 - 183Km/h), giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 - 25Km/h.

Trước tình hình trên, nhiều tài khoản Facebook chia sẻ hình ảnh bản đồ bão kèm cảnh báo khẩn, trong đó có bài viết lan truyền hàng nghìn lượt chia sẻ cho biết “bão số 13 đêm nay sẽ đi vào đất liền miền Trung”. Một số hình ảnh cho thấy mô phỏng đường đi của bão với cường độ cấp 14, giật cấp 17, hướng thẳng vào vùng ven biển Quảng Ngãi - Gia Lai.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, bão Kalmaegi có thể gây gió giật cực mạnh, thậm chí “bật gốc cổ thụ, bẻ gãy trụ điện, phá vỡ kính chịu lực”. Trên mạng xã hội, hàng trăm bình luận bày tỏ lo lắng khi thấy tâm bão dày đặc mây đối lưu di chuyển nhanh, trong khi nhiều người ở miền Trung cho biết họ đang “chạy đua từng giờ từng phút” để kịp chằng chống nhà cửa, di dời tài sản.

Một người dân Quảng Ngãi viết: “Cả làng không ai ngủ, ai cũng lo, gió rít từng cơn, tin nhắn liên tục hỏi thăm nhau... sốt ruột từng phút”. Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ, thể hiện tinh thần gắn kết của cộng đồng khi hướng về miền Trung.

Cảnh báo sức tàn phá nặng nề do bão số 13 gây ra.

Trên mạng xã hội, không chỉ chia sẻ thông tin thời tiết, nhiều người còn kêu gọi quyên góp pin sạc, lương thực, áo phao và vật dụng thiết yếu để hỗ trợ người dân vùng tâm bão. Từ những dòng trạng thái, lời nhắn gửi, đến các bản đồ cập nhật liên tục, tất cả đang hòa chung một nhịp - “nín thở” cùng miền Trung, cầu mong bình an cho đồng bào trong đêm bão dữ.