Smartphone có pin 13.000 mAh, đèn cắm trại và hệ thống liên lạc nội bộ

Theo GSMArena, Doogee vừa giới thiệu mẫu smartphone siêu bền mới mang tên Doogee Fire 7 Pro, tiếp nối thành công của Doogee Fire 5 Ultra ra mắt tháng trước. Điểm nổi bật của Fire 7 Pro là hai đèn cắm trại ở mặt sau, có độ sáng lên tới 1.200 lumen, cho phép sử dụng như đèn flash hoặc đèn SOS với ba chế độ khác nhau.

Doogee Fire 7 Pro có đèn cắm trại kép hữu dụng

Doogee Fire 7 Pro sẽ hỗ trợ công nghệ Push-to-Talk Over Cellular (POC), biến kết nối 4G/5G hoặc Wi-Fi thành mạng bộ đàm thời gian thực. Về cấu hình, máy được trang bị chip Dimensity 6300, 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, có thể mở rộng lên đến 2TB qua khe cắm thẻ nhớ microSD.

Fire 7 Pro chạy trên hệ điều hành Android 15 với hỗ trợ Gemini. Màn hình LCD 6.6 inch của máy có độ phân giải HD+, tần số quét 90Hz và viên pin 13.000 mAh ấn tượng, hỗ trợ sạc nhanh 33W và sạc ngược 5W.

Điện thoại có thiết kế bền bỉ

Về camera, thiết bị này sở hữu cảm biến chính 64MP (OmniVision OV64B40) và camera nhìn đêm 20MP (Sony IMX350) ở mặt sau, cùng camera selfie 16MP với cảm biến Samsung ISOCELL S5K3P8 ở mặt trước. Các tính năng khác bao gồm cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn, đèn hồng ngoại Night Vision, phím tùy chỉnh và NFC. Đặc biệt, Fire 7 Pro đạt chuẩn chống nước bụi IP68 và IP69K.

Các mức điều chỉnh đèn cắm trại của Doogee Fire 7 Pro

Doogee Fire 7 Pro sẽ có ba tùy chọn màu sắc: Blaze Orange, Forest Green và Meteor Silver, với mức giá 269,99 USD (khoảng 7,1 triệu đồng).