Quá khủng khiếp, bão số 13 lên cấp 15 áp sát Quy Nhơn: Bộ KH&CN ra công điện "khẩn"

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng, Thủy văn Quốc gia, lúc 9h sáng 6/11, vị trí tâm bão số 13 (Kalmaegi) ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 290Km về phía Đông - Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất hiện đạt cấp 15 (167 - 183Km/h), giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 - 25Km/h. Như vậy, cấp độ của bão số 13 đã tăng lên so với chiều qua (5/11) và sáng sớm (6/11), song tốc độ di chuyển đã chậm lại khiến ảnh hưởng dự báo nặng nề có thể sẽ càng nặng nề hơn.

Liên quan tới cơn bão số 13 dữ dội này, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ra công điện "khẩn" về việc tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và chủ động ứng phó với bão.

Hình ảnh vệ tinh "mắt bão" dữ dội và vùng ảnh hưởng rộng lớn của bão số 13, lúc 9h sáng 11/6.

Công điện này được Bộ KH&CN gửi tới Sở KH&CN các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến An Giang, các đơn vị thuộc Bộ KH&CN và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông.

Theo đó, để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Bộ KH&CN yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực ban 24/24, theo dõi sát diễn biến bão.

Trong đó:

- Cục Viễn thông làm đầu mối tổng hợp, tham mưu phương án chỉ đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện biện pháp ứng phó.

- Cục Bưu điện Trung ương bảo đảm thông tin liên lạc bằng xe cơ động cho đoàn công tác Chính phủ khi cần.

- Vụ Bưu chính chỉ đạo doanh nghiệp rà soát hệ thống đường thư, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ điều hành ứng phó.

Sở KH&CN các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ:

- Chỉ đạo doanh nghiệp bưu chính, viễn thông phối hợp bảo đảm thông tin liên lạc cho UBND và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

- Thiết lập nhóm chỉ đạo thông tin, xác định khu vực “trắng sóng” (mất sóng cả 3 mạng) để ưu tiên khắc phục.

- Phối hợp Sở Công thương ưu tiên xăng dầu cho doanh nghiệp viễn thông chạy máy phát BTS khi mất điện.

Các doanh nghiệp viễn thông:

- Đảm bảo an toàn mạng lưới, có phương án ứng cứu khi sự cố

- Gia cố nhà trạm, ăng-ten, dự phòng máy phát, ắc quy.

- Sẵn sàng nhắn tin cảnh báo, roaming giữa các mạng trong 30 phút khi có yêu cầu.

- Bố trí nhân lực, phương tiện, vật tư dự phòng.

- Đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ hiện trường.

Riêng từng nhà mạng lớn:

- VNPT: Bảo đảm mạng lưới cố định, di động, Internet; tăng cường xe BTS lưu động, phối hợp Cục Viễn thông và Cục Bưu điện Trung ương dùng vệ tinh làm phương án truyền dẫn dự phòng.

- Viettel: Bảo đảm thông tin liên lạc trên mọi nền tảng (cố định, di động, Internet, viba, vệ tinh); huy động xe chuyên dụng, thiết bị truyền hình ảnh hiện trường về trung tâm chỉ huy.

- MobiFone: Bảo đảm an toàn mạng lưới, tăng cường xe BTS lưu động.

- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam: Rà soát hệ thống bưu chính, bảo đảm an toàn phục vụ chỉ đạo điều hành.

- Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam: Phát sóng bản tin dự báo bão, thông báo vùng nguy hiểm, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú; Trực canh thông tin cấp cứu - khẩn cấp, tiếp nhận và chuyển tin kịp thời.

"Các đơn vị theo dõi sát diễn biến, báo cáo công tác chuẩn bị và tình hình mạng lưới trước 12h00 hằng ngày cho Cục Viễn thông để tổng hợp báo cáo Bộ và Ban Chỉ đạo", công điện do Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long ký, nêu rõ.