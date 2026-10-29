Ông Trump muốn cấm từ "trí tuệ nhân tạo", đổi thành "siêu trí tuệ"

Theo các nguồn tin, ngày 27/10 ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng chính quyền sẽ sớm chính thức cấm cụm “AI/Artificial Intelligence” vì thiếu chính xác, và muốn gọi công nghệ này là “Super Intelligence” (SI). Ông cũng chỉ trích tờ The Wall Street Journal vì vẫn dùng chữ AI.

Tổng thống Trump muốn cấm từ “AI” trong tài liệu chính phủ.

Ý tưởng này đã được đưa ra từ trước. Ngày 22/9 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Trump nói từ “nhân tạo” khiến trí tuệ này nghe như giả, trong khi theo ông nó rất phi thường. Ngày 29/9, ông ký sắc lệnh “Inaugurating the Era of Super Intelligence”, yêu cầu các cơ quan liên bang thay “AI” bằng “SI” trong thông tin chính thức, website và báo cáo.

Sắc lệnh áp dụng cho thư từ, truyền thông, website, báo cáo và tài liệu chính sách; các quy định, hợp đồng đã ban hành và tài liệu lịch sử được miễn. Khu vực tư nhân không bị ràng buộc: Meta và Elon Musk đã dùng “super intelligence”, còn OpenAI và Anthropic vẫn dùng “AI” rộng rãi. Theo CyberNews, trang AI.gov của chính phủ vẫn hoạt động

Ngày 4/10, ông Trump trao quyền cho Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton đứng đầu “Super Intelligence Force”, lực lượng điều phối nỗ lực liên bang để Mỹ giữ vị thế dẫn đầu. Nhóm này báo cáo cho ông Trump và chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles.

“AI” tương lai sẽ bị thay thế thành “SI”?

Cách gọi mới gây tranh cãi. Ngày 8/10, ông Trump viết rằng Nhà Trắng coi người dùng “artificial intelligence” thay vì “super intelligence” là “kẻ thù” và bị nhiều người chế giễu. Trong giới công nghệ, “superintelligence” vốn chỉ hệ thống giả định vượt trí tuệ con người, chưa có đồng thuận là có thể tạo ra. Giáo sư tiếp thị Jean-Pierre Dubé (Đại học Chicago) nói với Newsweek rằng dùng thuật ngữ mới là quá sớm.