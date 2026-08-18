Windows 11 được tăng tốc nhờ tính năng mới từ Microsoft

Microsoft vừa công bố việc triển khai tính năng Low Latency Profile (LLP) cho người dùng Windows 11, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất hệ điều hành này. Bản cập nhật Patch Tuesday mới nhất, mang mã hiệu KB5121003, không chỉ nâng cao hiệu suất cho menu Start mà còn cho hầu hết các ứng dụng và chương trình Win32.

Low Latency Profile đã bắt đầu được Microsoft triển khai cho người dùng Windows 11

Được phát triển trong nhiều tháng qua, tính năng LLP sử dụng thiết kế “race-to-sleep” có khả năng xử lý nhanh chóng các yêu cầu từ các ứng dụng sắp khởi chạy, giúp CPU tăng tần số hoạt động trong thời gian ngắn, cho phép các ứng dụng mở nhanh hơn. Microsoft đã tích hợp LLP vào Windows Explorer và mở rộng hỗ trợ cho các ứng dụng bên thứ ba trong bản cập nhật tháng 8.

Microsoft sẽ triển khai dần tính năng mới đến người dùng

Theo xác nhận từ Windows Latest, sau khi cài đặt bản cập nhật KB5121003, nhiều ứng dụng tiêu chuẩn như Notepad, Calculator và trình duyệt Chrome đã cho thấy sự cải thiện rõ rệt về tốc độ mở và hiển thị nội dung. Mặc dù vậy, tính năng này đang được triển khai theo hình thức Controlled Feature Rollout, có nghĩa là không phải tất cả người dùng Windows 11 sẽ nhận được ngay lập tức. Người dùng có thể kích hoạt tính năng này thông qua chương trình ViveTool nếu muốn trải nghiệm sớm.

Low Latency Profile sẽ giúp Windows 11 tối ưu hóa trên các hệ thống cấu hình thấp

Mặc dù LLP mang lại những cải thiện tích cực, một số ý kiến cho rằng đây chỉ là “mánh khóe lười biếng” nhằm tăng tốc độ một cách giả tạo cho một hệ điều hành chưa được tối ưu hóa tốt. Phó chủ tịch Microsoft, Scott Hanselman, đã bảo vệ tính năng này khi nhấn mạnh rằng Apple cũng áp dụng những phương pháp tương tự cho macOS và nhận được sự đón nhận từ người dùng. Ông cũng cho biết rằng tính năng “race-to-sleep” đã trở thành tiêu chuẩn trong các chip Arm như Snapdragon X2 của Qualcomm và RTX Spark của Nvidia.

Với những nỗ lực này, Microsoft hy vọng sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng trên Windows 11 và lấy lại lòng tin từ cộng đồng.