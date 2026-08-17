5 smartphone cận cao cấp đáng sở hữu dịp hè này

Mùa hè thường kéo theo nhu cầu nâng cấp smartphone để chụp ảnh du lịch, xem phim, chơi game hoặc đơn giản là có một thiết bị đủ mạnh để sử dụng trong vài năm. Ở nhóm cận cao cấp, người dùng không nhất thiết phải chi tới mức giá của những flagship đắt nhất nhưng vẫn có thể tiếp cận màn hình chất lượng cao, chip mạnh, camera tốt và các tính năng vốn từng chỉ xuất hiện trên dòng cao cấp.

Dưới đây là 5 gợi ý smartphone tiết kiệm chi phí cho những người dùng muốn có được trải nghiệm cao cấp.

1. Galaxy Z Flip7 FE

Giá bán từ: 16,99 triệu đồng

Galaxy Z Flip7 FE phù hợp với người dùng muốn trải nghiệm điện thoại màn hình gập nhưng muốn tiết kiệm chi phí. Điểm đặc trưng của máy nằm ở cơ chế gập vỏ sò, giúp một smartphone màn hình lớn trở nên nhỏ gọn hơn đáng kể khi bỏ vào túi.

Khi mở ra, máy có màn hình chính Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch, và tần số quét 120 Hz. Khi gập lại, điện thoại có màn hình phụ Super AMOLED 3,4 inch, có thể dùng để xem thông báo, kiểm tra nhanh thông tin hoặc thực hiện một số thao tác mà không cần mở máy.

Galaxy Z Flip7 FE.

Hệ thống camera sau của máy gồm camera chính 50 MP và camera góc siêu rộng 12 MP. Với người thường xuyên chụp ảnh trong các chuyến đi hè, thiết kế gập còn đem lại một lợi ích thực tế: có thể dựng máy ở nhiều góc để chụp ảnh hoặc quay video mà không cần tripod.

Mặc dù có thời lượng pin không dài nhưng Galaxy Z Flip7 FE lại khá nhẹ - chỉ nặng 187 g, dễ bỏ túi hơn nhiều smartphone kích cỡ lớn hơn.

2. iPhone 17e

Giá bán từ: 16,91 triệu đồng

iPhone 17e lại đi theo hướng hoàn toàn khác: giữ thiết kế smartphone truyền thống nhưng đưa vào nhiều thành phần phần cứng hiện đại. Máy có kích thước 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, nặng 170 g, phù hợp với người thích điện thoại gọn và có thể sử dụng bằng một tay.

Màn hình Super Retina XDR OLED 6,1 inch có độ phân giải 2.532 x 1.170 pixel, dễ sử dụng bằng 1 tay. Máy đạt chuẩn IP68, có khả năng chống nước ở độ sâu tối đa 6 m trong tối đa 30 phút.

iPhone 17e.

Bên trong máy là con chip A19, RAM 8GB nên có thể chơi tốt nhiều tựa game nhẹ, chỉnh sửa ảnh hoặc các tác vụ AI. Apple công bố máy có thời lượng xem video lên tới 26 giờ. Dù chỉ có camera chính đơn 48 MP cùng camera trước 12 MP, người dùng vẫn có khả năng quay - chụp cơ bản khá nét. Tuy nhiên, iPhone 17e cũng chỉ có thời lượng pin trung bình nên chủ nhân phải mang thêm sạc nếu sử dụng liên tục.

3. Xiaomi 15T Pro 5G

Giá bán từ: 16,99 triệu đồng

Xiaomi 15T Pro 5G là mẫu smartphone nổi bật nhất với lợi thế về hiệu năng và khả năng quay chụp. Máy sử dụng MediaTek Dimensity 9400+, GPU Immortalis-G925. Đó là chưa kể Xiaomi tích hợp cho máy màn hình AMOLED 6,83 inch siêu rộng với tần số quét lên tới 144 Hz. Đây là những thông số có ý nghĩa rõ rệt với người chơi game hoặc thường xuyên sử dụng máy ngoài trời.

Xiaomi 15T Pro 5G.

Hệ thống camera của máy gồm: camera chính 50 MP, camera tele 50 MP và camera góc siêu rộng 12 MP. Máy có thể quay 8K ở 30 fps. Chưa hết, thiết bị còn có viên pin 5.500 mAh, hỗ trợ sạc 90 W và chống nước/ bụi đạt chuẩn IP68.

4. Honor 600

Giá bán từ: 16,19 triệu đồng

Nếu mùa hè đồng nghĩa với những chuyến đi dài và người dùng không muốn liên tục tìm ổ cắm, Honor 600 có một lợi thế rất rõ: viên pin 7.000 mAh. Đây là mức dung lượng lớn hơn đáng kể so với nhiều smartphone cùng nhóm. Máy cũng đạt chuẩn chống nước và bụi IP68, IP69 và IP69K, đi kèm khả năng sạc nhanh 80W tiện lợi.

Honor 600.

Ở mặt trước, Honor 600 sở hữu màn hình AMOLED 6,57 inch siêu sáng và tốc độ làm mới 120Hz trơn tru. Cùng với con chip Snapdragon 7 Gen 4, GPU Adreno 722 - điện thoại có thể chơi tốt các tựa game phổ biến hiện nay.

5. Motorola Razr 60 5G

Giá bán từ: 15,99 triệu đồng

Motorola Razr 60 5G tiếp tục khai thác thế mạnh của dòng Razr bằng thiết kế gập vỏ sò. Khi mở ra, máy có màn hình pOLED 6,9 inch FHD+, độ phân giải 2.640 x 1.080 pixel, độ sáng 3000 nit và tần số quét lên tới 120 Hz. Màn hình ngoài pOLED có kích cỡ 3,6 inch, hỗ trợ tần số quét tối đa 90 Hz và độ sáng 1700 nit.

Motorola Razr 60 5G.

Máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 7400X, RAM 8 GB, bộ nhớ trong 256 GB nên có khả năng xử lý mượt mà các tác vụ thông thường. Pin có dung lượng 4.500 mAh, đi kèm khả năng sạc 32W. Với những người muốn sở hữu một chiếc smartphone màn hình gập với hiệu năng khá, giá bán không quá cao, Razr 60 5G sẽ là sự lựa chọn khá kinh tế.