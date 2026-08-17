Vì sao smartphone 4 camera chưa chắc chụp đẹp hơn?

Việc sở hữu nhiều camera trên điện thoại hiện nay đã trở thành tiêu chuẩn, với những cụm camera lớn xuất hiện trên hầu hết các mẫu điện thoại. Tuy nhiên, không phải lúc nào nhiều cảm biến cũng đồng nghĩa với chất lượng hình ảnh tốt hơn. Đặc biệt, trên các dòng điện thoại tầm trung và giá rẻ, nhiều cảm biến chỉ có tác dụng làm đẹp thông số kỹ thuật mà không mang lại giá trị thực sự cho người dùng.

Nhiều thứ còn quan trọng hơn cả số lượng ống kính.

Để giúp người dùng phân biệt giữa một chiếc smartphone có camera chất lượng và một smartphone chỉ có vẻ ngoài hấp dẫn, dưới đây là một số tiêu chí quan trọng cần lưu ý:

Đầu tiên là kích thước cảm biến, bởi không chỉ dựa vào số megapixel, mà kích thước cảm biến cũng rất quan trọng. Một cảm biến 200 MP nhỏ có thể cho chất lượng ảnh kém hơn cảm biến 50 MP lớn. Hãy tìm các cảm biến lớn (ví dụ: 1/1,3 inch hoặc gần 1 inch) và khẩu độ rộng (f/1.6, f/1.8) để đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt.

Tiếp theo là chống rung quang học (OIS), bởi nếu camera chính không có OIS, chất lượng ảnh và video chụp đêm sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một chiếc điện thoại chỉ có 2 camera nhưng có OIS sẽ tốt hơn một chiếc có 5 camera mà không có tính năng này.

Không phải mọi smartphone có 4 camera đều chụp đẹp hơn 3 camera.

Cuối cùng là bộ 3 ống kính, bởi thực tế cho thấy một chiếc điện thoại lý tưởng cho nhiếp ảnh nên có ống kính chính, góc rộng và tele. Ống kính tele là dấu hiệu cho thấy hệ thống camera của thiết bị đã được đầu tư nghiêm túc.

Thiết lập cấu hình camera nên chú ý

Dựa trên các thông số nói trên, người dùng được khuyến cáo chọn cấu hình camera smartphone phù hợp với mục tiêu của mình, với các lựa chọn điển hình khác nhau cho khả năng mà người dùng chi trả.

- Cấu hình tầm trung: Camera chính 108 MP + camera macro 2 MP + camera đo chiều sâu 2 MP. Nên tránh nếu người dùng tìm kiếm chất lượng chụp ảnh chuyên nghiệp.

- Cấu hình được khuyến nghị: Camera chính 50 MP với OIS + camera góc rộng 12 MP. Đây là sự cân bằng giữa chất lượng và số lượng.

Ngay cả những smartphone có camera kép cũng có thể chụp đẹp.

- Cấu hình cao cấp: Camera chính + camera góc rộng + camera tele (zoom quang). Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đam mê nhiếp ảnh.

Cuối cùng, khi thấy một mô-đun camera với nhiều ống kính, hãy tự hỏi mình rằng: “Tôi thực sự sẽ sử dụng bao nhiêu ống kính trong số đó?”. Thường thì, các nhà sản xuất phải hy sinh chất lượng của cảm biến chính để có thể tích hợp nhiều camera vào thiết bị. Một camera xuất sắc vẫn tốt hơn 4 camera tầm thường.

Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua điện thoại, và đừng để bị lừa bởi những con số trên hộp sản phẩm.