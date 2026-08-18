76 tuổi mới chơi Facebook, cụ bà bất ngờ hút 30.000 người theo dõi

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người cao tuổi cũng có thể trở thành nhà sáng tạo nội dung trên MXH. Ở tuổi 76, bà Pipia gây chú ý khi tự quay, tự dựng video, chia sẻ nhiều câu chuyện của bản thân, thu hút hơn 30.000 người theo dõi trên Facebook.

Từ giáo viên nghỉ hưu đến influencer ở tuổi 76

Theo trang TVBS, bà Pipia là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ influencer (người có tầm ảnh hưởng) lớn tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc). Những chủ đề mà bà lựa chọn chia sẻ trên mạng đều rất đời thường như nấu ăn, phối đồ, du lịch, trồng hoa và những suy ngẫm về cuộc sống.

Cách nói chuyện tự nhiên của bà khiến người xem có cảm giác như đang trò chuyện với một người thân trong gia đình. Dù đã lớn tuổi nhưng bà rất thành thạo trong việc tìm góc quay, chụp ảnh, mang tới những góc quay rất bình yên.

Ở tuổi 76, bà vẫn miệt mài sáng tạo nội dung trên MXH.

Đáng chú ý, phần lớn người theo dõi bà thuộc nhóm phụ nữ từ 45-65 tuổi. Nội dung giản dị nhưng chân thật đã giúp bà tạo được một cộng đồng riêng trên MXH.

Trước đây, bà thậm chí còn không có tài khoản Facebook. Cơ duyên trở thành nhà sáng tạo nội dung bắt đầu khi bà tham gia một cuộc thi dành cho các influencer lớn tuổi vì muốn được tham gia các khóa học miễn phí.

“Lúc đó tôi mới bắt đầu học cách đứng trước máy quay, cách tự quay và thể hiện bản thân”, bà chia sẻ.

Pipia thừa nhận thời gian đầu bà nghĩ mình không có tài năng hay điểm đặc biệt nào để làm nội dung. Không còn trẻ, cũng không sở hữu ngoại hình nổi bật, cuối cùng bà nhận ra điều duy nhất mình có thể chia sẻ chính là cuộc sống hằng ngày.

Một chiếc điện thoại đủ để tự quay, tự dựng video

Không có ê-kíp chuyên nghiệp, bà chủ yếu sử dụng một chiếc điện thoại và gậy selfie. Bà cũng tự học cách dựng video, sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa, đồng thời tận dụng tính năng AI tự động tạo phụ đề rồi chỉnh sửa lại những câu chữ không cần thiết.

Bà tự làm hết mọi công đoạn.

Sau khoảng 3 năm hoạt động trên MXH, bà nhận thấy thế giới mạng mang đến cho mình nhiều điều bất ngờ.

Không chỉ gặp lại những học trò cũ và bạn bè, bà còn có một nhóm người hâm mộ riêng. Họ nhận ra khi bà đi mua sắm, đi chợ hay thậm chí lúc đi du lịch.

Người cao tuổi cũng có thể tạo ra sức ảnh hưởng riêng

Theo bà Chiu Ya-ta, CEO của một đơn vị đào tạo và hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung lớn tuổi, lợi thế lớn nhất của nhóm này nằm ở kinh nghiệm sống.

Người trẻ có thể tạo ra nội dung nhanh, bắt trend tốt và thành thạo công nghệ. Trong khi đó, những người lớn tuổi sở hữu vốn sống mà không phải nhà sáng tạo trẻ nào cũng có thể tái hiện. Thách thức của họ chủ yếu nằm ở kỹ năng quay dựng và sử dụng nền tảng số. Tuy nhiên, về khả năng kể chuyện và chia sẻ trải nghiệm, người lớn tuổi lại có lợi thế đáng kể.

Người lớn tuổi cũng có những lợi thế khi trở thành vloger.

Các chuyên gia marketing cho rằng, thứ gì càng khan hiếm càng dễ thu hút sự chú ý. Trong khi thị trường influencer trẻ ngày càng đông đúc, các nhà sáng tạo lớn tuổi lại tạo ra sự khác biệt tự nhiên.

Khi Đài Loan bước vào giai đoạn già hóa dân số, sự xuất hiện của những influencer như Pipia mang rất nhiều ý nghĩa. Một mặt, họ giúp người trẻ nhìn người cao tuổi theo một cách khác, không chỉ là những người cần được chăm sóc mà còn có thể học hỏi, sáng tạo và tạo ảnh hưởng. Mặt khác, chính những người lớn tuổi cũng có cơ hội nhìn lại giá trị của bản thân. Họ nhận ra rằng sáng tạo nội dung không phải đặc quyền của tuổi trẻ.

Pipia cho biết việc dùng MXH khiến bà chủ động quan sát thế giới xung quanh nhiều hơn, tiếp xúc với những điều mới mẻ và tìm thấy thêm năng lượng trong cuộc sống.