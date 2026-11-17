iPhone 17 Pro Max của Apple vừa được giảm giá đáng kể. Ảnh: Kena Betancur/Bloomberg

Theo Forbes, iPhone 17 Pro Max và nhiều mẫu iPhone 17 đang được các nhà bán lẻ liên tục điều chỉnh giá, trong khi nguồn hàng phiên bản Pro và Pro Max ngày càng khan hiếm.

Theo cây bút Janhoi McGregor, chương trình giảm giá iPhone trước Black Friday vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thậm chí, mức ưu đãi tại nhiều thị trường châu Âu và Mỹ còn tiếp tục được mở rộng.

Những mức giá đáng chú ý khiến tín đồ Apple không thể bỏ qua:

- Tại Pháp: iPhone 17 Pro Max bản 256GB màu Cosmic Orange được Amazon niêm yết ở mức 1.249 euro, giảm từ 1.479 euro – thấp hơn 230 euro.

- Tại Italy: iPhone 17 bản 256GB màu đen có giá 949 euro. Đặc biệt, iPhone Air giảm tới 440 euro, còn 899 euro so với mức giá ban đầu 1.339 euro.

- Tại Tây Ban Nha: MediaMarkt giảm giá iPhone 17 xuống còn 1.049 euro, từ mức 1.109 euro.

- Tại Anh: iPhone 17 bản 256GB còn 799 bảng Anh trên Amazon, giảm từ 899 bảng. iPhone 17 Pro bản 256GB cũng được chào bán ở mức 999 bảng.

- Tại Mỹ: Best Buy giảm 30 USD cho iPhone 17 Pro bản 256GB còn 1.069,99 USD và iPhone 17 Pro Max còn 1.169,99 USD. iPhone Air giảm 180 USD, còn 919,99 USD.

Nhưng điều bất ngờ nhất không nằm ở mức giảm giá, mà ở tốc độ sản phẩm bốc hơi khỏi kệ

Theo Forbes, sau khi Apple ngừng sản xuất iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, lượng hàng còn lại tại các nhà bán lẻ đang dần cạn kiệt.

Tại chuỗi bán lẻ Currys ở Anh, iPhone 17 Pro bản 256GB chỉ còn màu bạc, trong khi các phiên bản Cosmic Orange và Deep Blue đã hết hàng. Những phiên bản dung lượng 512GB và 1TB cũng không còn được bán. Đáng chú ý, iPhone 17 Pro Max đã hết hàng ở tất cả màu sắc được Currys niêm yết.

Trên Amazon Anh, iPhone 17 Pro bản 256GB có thời điểm chỉ còn đúng một chiếc trong kho. Tình trạng khan hiếm tương tự cũng được ghi nhận tại Amazon Italy và Amazon France.

Tại Australia, một số nhà bán lẻ thậm chí đã không còn niêm yết iPhone 17 Pro mới, chỉ còn các sản phẩm tân trang.

Black Friday chưa chính thức bắt đầu, nhưng cuộc đua săn iPhone đã nóng lên từng ngày

Tại Mỹ, Best Buy dự kiến bắt đầu chương trình Black Friday chính thức từ ngày 19/11, cùng thời điểm Amazon triển khai Black Friday Week.

Tuy nhiên, theo tác giả, người đang có ý định mua iPhone 17 Pro hoặc Pro Max mới có thể không nên chờ đợi quá lâu. Khi Apple đã ngừng sản xuất hai dòng máy này, nguồn cung còn lại tại các nhà bán lẻ có thể tiếp tục thu hẹp. Vì thế iPhone 17 Pro Max càng giảm giá, cơ hội tìm được đúng phiên bản và màu sắc mà iFan mong muốn lại càng khó khăn.