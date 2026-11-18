Nhóm nghiên cứu tại đại học Northwestern (Mỹ), gồm Rodrigo Ferrer-Chavez và Jason Wang, vừa công bố kỹ thuật tính toán FLIP trên tạp chí Nature. Phương pháp này tăng độ nhạy của kính viễn vọng James Webb (JWST) đối với hành tinh mờ nhạt lên gấp 2-15 lần, giúp khôi phục hình ảnh một hành tinh khổng lồ ẩn mình trong dữ liệu từ hai năm trước.

Kỹ thuật mới giúp kính viễn vọng James Webb tìm thấy hành tinh ẩn mình.

Chụp ảnh ngoại hành tinh rất khó khăn vì chúng mờ hơn sao chủ tới hàng triệu lần, khiến ánh sáng vẫn lọt qua thiết bị nhật hoa ký. Suốt 20 năm qua, giới thiên văn thường trừ đi ảnh chụp ngôi sao tham chiếu, nhưng cách này dễ sai lệch do gương kính viễn vọng luôn rung nhẹ vì động cơ làm lạnh sâu hoặc giãn nở ở mức picomet khi nhiệt độ thay đổi.

Thay vì dùng ảnh tham chiếu, FLIP tạo bản sao kỹ thuật số của kính viễn vọng, tinh chỉnh hàng triệu tham số để loại bỏ ánh sáng sao dư thừa. Kỹ thuật này chỉ dựa vào quy luật vật lý chứ không dùng trí tuệ nhân tạo. Thử nghiệm trên dữ liệu JWST đã làm lộ diện hành tinh 51 Eridani b ở bước sóng hồng ngoại 4,3 micron, nơi carbon dioxide hấp thụ ánh sáng mạnh.

Trái: Ảnh chụp 51 Eridani bằng kính JWST sử dụng phương pháp KLIP tiêu chuẩn, phương pháp này không phát hiện được hành tinh 51 Eri b (vòng tròn nét đứt). Giữa: Hình ảnh tương tự được xử lý bằng kỹ thuật FLIP mới, cho thấy hành tinh này với độ tin cậy lớn hơn 5-sigma. Phải: Hình ảnh mô phỏng xác nhận vị trí và hình dạng dự kiến ​​của hành tinh. Biểu tượng ngôi sao đánh dấu 51 Eridani.

Phát hiện cho thấy dữ liệu quý giá về khí quyển ngoại hành tinh có thể đã nằm sẵn trong các quan sát hiện có. Kỹ thuật này cũng hứa hẹn bù đắp khiếm khuyết quang học cho Đài quan sát Các Thế giới Có thể Sinh sống do NASA đề xuất, vốn cần độ ổn định cao gấp 100-1.000 lần JWST để chụp ảnh hành tinh giống Trái Đất.

Theo Rodrigo Ferrer-Chavez, mỗi lần cải tiến kỹ thuật đều giúp giới thiên văn phát hiện thêm nhiều loại hành tinh mới. Việc tìm ra nhiều thế giới hơn sẽ giúp con người hiểu rõ cách các hệ hành tinh hình thành, tiến hóa cũng như mức độ phổ biến thực sự của Hệ Mặt Trời.