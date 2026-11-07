TQ: Nam TikToker chi gần 700 triệu đồng giải cứu hơn 300 con chó gây tranh cãi

Một TikToker nổi tiếng tại Trung Quốc đã bỏ gần 700 triệu đồng để giải cứu hơn 300 con chó bị nhốt trên xe tải. Tuy nhiên, hành động này gây tranh cãi khi một số tổ chức bảo vệ động vật cho rằng việc bỏ tiền mua chó từ người buôn bán có thể vô tình tiếp tay cho hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Hơn 300 con chó bị nhốt trên xe tải

Theo trang HK01, trong hai ngày 3 và 4/11, một nhóm tình nguyện viên bảo vệ động vật phát hiện chiếc xe tải lớn mang biển số Tứ Xuyên đang di chuyển trên tuyến đường thuộc huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, hướng về Quảng Tây.

Chiếc xe chở hơn 300 con chó, được che kín bằng những tấm bạt dày và chỉ có một vài lỗ nhỏ để thông khí. Các tình nguyện viên phát hiện nhiều con chó cố gắng thò đầu qua những lỗ thủng trên bạt để thở.

Nghi ngờ chiếc xe vận chuyển động vật trái phép, nhóm tình nguyện viên lập tức bám theo, đồng thời kêu gọi thêm người hỗ trợ qua mạng xã hội.

Các tình nguyện viên phát hiện chiếc xe vận chuyển chó trái phép.

Trong quá trình truy đuổi, họ đã chặn chiếc xe tổng cộng 4 lần tại các trạm kiểm soát trên đường, đồng thời liên hệ cảnh sát và cơ quan kiểm dịch để yêu cầu can thiệp.

Tuy nhiên, theo lời các tình nguyện viên, tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, trong khi các cơ quan được liên hệ đều từ chối xử lý với lý do vụ việc không thuộc thẩm quyền.

Khi nhóm tình nguyện viên tiếp tục hỏi cơ quan nào chịu trách nhiệm, một số nhân viên chỉ cười trừ rồi ngắt cuộc gọi. Do không có lực lượng chức năng đến xử lý, chiếc xe cùng nhóm tình nguyện viên rơi vào tình trạng giằng co kéo dài bên đường.

Theo những người có mặt, hàng trăm con chó bị nhốt chen chúc trong các lồng sắt chật hẹp, không được cung cấp đủ nước uống và thức ăn. Thời tiết nóng bức cùng không gian bí bách khiến nhiều con bị mất nước nghiêm trọng, trong khi một số khác có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm.

Trước hoàn cảnh này, nhóm tình nguyện viên tìm cách cung cấp nước uống cho những con chó đang kiệt sức, đồng thời tìm phương án giải cứu trước khi số lượng chó chết tiếp tục tăng.

Các tình nguyện viên cung cấp nước uống cho những chú chó đang kiệt sức.

TikToker bỏ gần 700 triệu đồng cứu bầy chó

Trước tình hình ngày càng nghiêm trọng, TikToker nổi tiếng với biệt danh Lão Phong Dương, tên thật là Dương Hưng, đã có mặt để thương lượng với người buôn chó.

Ban đầu, người buôn chó đưa ra mức giá khoảng 170.000 NDT (khoảng 654 triệu đồng) cho toàn bộ số chó trên xe. Nhóm tình nguyện viên từng thương lượng giảm xuống còn 150.000 NDT (khoảng 577 triệu đồng) nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Sau nhiều giờ thương lượng, Dương Hưng quyết định tự bỏ 180.000 NDT (khoảng 693 triệu đồng) để mua lại toàn bộ hơn 300 con chó. Anh cũng khẳng định sẽ không kêu gọi quyên góp từ cộng đồng để trang trải khoản chi phí này.

Sau khi giao dịch hoàn tất, những con chó được vận chuyển đến huyện Lục Lương, thành phố Khúc Tĩnh và thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Tại đây, nhiều tổ chức cứu hộ địa phương phối hợp tiếp nhận, điều trị và sắp xếp nơi ở cho những con vật được giải cứu.

Nam TikToker quyết định dùng tiền riêng để giải cứu bầy chó.

Được biết, Dương Hưng hiện kinh doanh sản phẩm dành cho thú cưng và tham gia hoạt động cứu hộ động vật tại huyện Tây Sung, tỉnh Tứ Xuyên. Anh vốn được biết đến với các hoạt động cứu hộ chó mèo bị bỏ rơi. Trước đây, anh từng khởi nghiệp tại Bắc Kinh và Thâm Quyến, sau đó trở về quê năm 2017 với dự định làm nông nghiệp.

Tuy nhiên, việc liên tục tiếp nhận chó mèo đi lạc đã khiến anh chuyển hướng sang hoạt động cứu hộ động vật. Năm 2020, video giải cứu một con chó hoang giúp anh được nhiều người biết đến, thu hút hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Dương Hưng cho biết anh không nhận tiền quyên góp từ cộng đồng mà chủ yếu duy trì hoạt động cứu hộ bằng doanh thu bán nông sản và sản phẩm dành cho thú cưng.

Dù hành động bỏ tiền cứu hàng trăm con chó nhận được nhiều lời khen ngợi, sự việc cũng làm dấy lên tranh cãi trong cộng đồng bảo vệ động vật Trung Quốc.

Hành động của nam TikToker gây tranh cãi

Sau vụ việc, tổ chức Companion Animal Working Group đã đăng bài viết dài chỉ trích việc bỏ tiền mua chó từ những người bị nghi ngờ vận chuyển động vật trái phép.

Theo tổ chức này, hành động trả tiền để giải cứu động vật có thể đi ngược mục tiêu ban đầu của công tác cứu hộ, bởi người buôn chó vẫn nhận được lợi nhuận mà không phải đối mặt với hậu quả pháp lý.

Tổ chức dẫn quy định của Trung Quốc về quản lý động vật và kiểm dịch, cho rằng việc vận chuyển động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch cần được cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh nguồn gốc và xử lý theo pháp luật.

Đáng chú ý, từ năm 2020, Trung Quốc đã loại chó và mèo khỏi danh mục vật nuôi được quản lý làm thực phẩm trong Danh mục tài nguyên di truyền vật nuôi và gia cầm quốc gia.

Theo Companion Animal Working Group, việc các cá nhân liên tục bỏ tiền mua động vật từ những chuyến xe đáng ngờ có nguy cơ tạo ra vòng luẩn quẩn. Người buôn bán có thể lợi dụng lòng thương của cộng đồng để nâng giá hoặc gây sức ép bằng cách đe dọa giết động vật nếu không nhận được tiền.

Ngoài ra, sau khi được giải cứu, hàng trăm con chó vẫn cần được chăm sóc y tế, tiêm phòng, cung cấp thức ăn và chỗ ở trong nhiều năm. Những khoản chi phí kéo dài này có thể tạo áp lực lớn lên các tổ chức cứu hộ vốn đã hạn chế về nguồn lực.

Tổ chức này cho rằng thay vì để cá nhân tự bỏ tiền giải quyết hậu quả, các cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường kiểm tra, xử lý những hoạt động vận chuyển động vật trái phép và truy xuất nguồn gốc để ngăn chặn vi phạm từ đầu.