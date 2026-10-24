Samsung W27 có gì khác biệt so với dòng Galaxy Z Fold?

Samsung được cho là đang trong quá trình phát triển một mẫu smartphone màn hình gập mới mang tên Samsung W27. Thiết bị này được kỳ vọng sẽ là phiên bản cao cấp hơn của Galaxy Z Fold8 Ultra và có khả năng chỉ được phân phối tại thị trường Trung Quốc.

Mặc dù Samsung chưa chính thức xác nhận sự tồn tại của W27, một hình ảnh rò rỉ đã cung cấp cái nhìn sơ lược về thiết kế của sản phẩm. Nguồn tin đáng tin cậy Ice Universe đã chia sẻ hình ảnh được cho là của Samsung W27, cho thấy chiếc điện thoại có màu xanh lam với các điểm nhấn màu vàng. Cụm camera ở mặt sau cũng được mạ vàng, tạo nên vẻ ngoài sang trọng và cao cấp cho thiết bị. Tuy nhiên, hình ảnh này không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về tính năng hay thông số kỹ thuật của W27.

Trước đó, Samsung đã ra mắt dòng điện thoại W-series tại Trung Quốc trong nhiều năm qua, với các mẫu điện thoại thường là phiên bản cao cấp hơn của các mẫu Galaxy Z Fold. Dự kiến, W27 cũng sẽ tiếp tục xu hướng này, cung cấp phần cứng và tính năng tương tự như Galaxy Z Fold8 Ultra, nhưng với thiết kế sang trọng hơn.

W27 được kỳ vọng sẽ kế nhiệm mẫu W26, vốn dựa trên Galaxy Z Fold6. Tuy nhiên, Samsung vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin xác nhận nào về điều này.

Hiện tại, công ty chưa công bố ngày ra mắt chính thức cho W27. Thông thường, Samsung sẽ giới thiệu các điện thoại dòng W từ ba đến bốn tháng sau khi ra mắt các mẫu Galaxy Z Fold chủ lực. Với việc W26 ra mắt vào tháng 10, W27 có thể sẽ được giới thiệu vào khoảng thời gian tương tự.

Cho đến nay, giá cả, tính năng và thời điểm ra mắt của Samsung W27 vẫn chưa được tiết lộ. Dự kiến, sẽ có thêm thông tin chi tiết khi ngày ra mắt đến gần. Hình ảnh rò rỉ hiện tại chỉ mang đến cái nhìn sơ lược về chiếc smartphone màn hình gập cao cấp tiếp theo của Samsung dành cho thị trường Trung Quốc.