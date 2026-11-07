YouTuber nổi tiếng chuyên bóc phốt bị bắt vì nghi tống tiền 484 tỷ đồng

YouTuber nổi tiếng Nhật Bản KENZO bị cảnh sát bắt giữ lần thứ hai vì nghi ngờ dùng video trên YouTube để đe dọa, tống tiền một doanh nhân 3 tỷ yen (khoảng 484 tỷ đồng). Đáng chú ý, người bị nhắm đến đã qua đời một tháng sau khi video công kích được đăng tải.

Dọa tung video để tống tiền 3 tỷ yen

Theo đài Kansai TV, ngày 4/11, cảnh sát tỉnh Kyoto, Nhật Bản thông báo bắt giữ lần thứ hai đối với Ikeda Miki (28 tuổi) YouTuber hoạt động dưới biệt danh KENZO Shinjuku 109.

Người này bị tình nghi có hành vi tống tiền bất thành, liên quan đến việc đe dọa đăng tải video công kích một doanh nhân tại thành phố Kyoto.

Nam YouTuber bị cảnh sát bắt vì hành vi tống tiền.

Theo kết quả điều tra, trong hai ngày 18 và 19/5/2025, Ikeda bị cáo buộc cấu kết với một số người khác, đe dọa sẽ công khai video chỉ trích ông Takuma Nakano (36 tuổi) nhằm ép nạn nhân giao 3 tỷ yen.

Ông Nakano từng giữ vị trí lãnh đạo tại một công ty bất động sản ở Kyoto. Nhóm nghi phạm đe dọa sẽ bôi nhọ danh tiếng trên mạng xã hội để gây sức ép buộc doanh nhân này phải trả tiền.

Theo trang Kyodo News, cảnh sát xác định Ikeda có liên quan đến hai người đàn ông khác đã bị bắt trong tháng 10 với cùng cáo buộc tống tiền bất thành. Trong đó có một người đàn ông 46 tuổi tên Makoto Akagi, sống tại thành phố Okayama.

Được biết, KENZO là YouTuber được biết đến với các video chất vấn những cá nhân hoặc tổ chức mà anh cho là có dấu hiệu lừa đảo. Kênh YouTube của người này có khoảng 1,03 triệu người đăng ký. Tuy nhiên, chính những nội dung mang tính chất tố cáo đã khiến nam YouTuber vướng vào cuộc điều tra hình sự nghiêm trọng.

Nạn nhân qua đời sau khi bị công kích trên YouTube

Theo cơ quan điều tra, sau những lời đe dọa, video nhắm vào ông Nakano được đăng tải trên YouTube vào tháng 6/2025.

Trong video, KENZO bị cáo buộc sử dụng những lời lẽ xúc phạm nghiêm trọng đối với doanh nhân này, gọi ông là "kẻ lừa đảo" và "ký sinh trùng của Kyoto".

Những phát ngôn trên đã trở thành căn cứ để cảnh sát điều tra hành vi phỉ báng, làm tổn hại danh dự của người khác.

Trước đó, ngày 14/10/2026, Ikeda đã bị bắt vì nghi ngờ phỉ báng ông Nakano thông qua video đăng tải trên YouTube.

Đáng chú ý, theo lời mẹ của ông Nakano, con trai bà đã chịu áp lực tinh thần nặng nề sau khi video xuất hiện trên mạng xã hội. Đến tháng 7/2025, khoảng một tháng sau khi video được công khai, doanh nhân này đã tự kết thúc cuộc đời.

Gia đình nạn nhân cho rằng những nội dung công kích trên mạng xã hội đã khiến ông Nakano rơi vào tình trạng đau khổ, đồng thời gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa video và cái chết của ông Nakano vẫn cần được làm rõ trong quá trình điều tra, xét xử.

Sau khi tiếp tục bị bắt ngày 4/11 với cáo buộc tống tiền bất thành, Ikeda lựa chọn giữ im lặng trước các câu hỏi của điều tra viên và chưa đưa ra lời giải thích về những nghi vấn liên quan.

Vụ việc đang thu hút sự chú ý tại Nhật Bản khi một YouTuber nổi tiếng với nội dung chống lừa đảo lại bị điều tra vì nghi ngờ lợi dụng chính các video công kích để đe dọa, đòi tiền người khác.