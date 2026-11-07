Cảnh báo người mua smartphone giá rẻ

Theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, tỷ lệ sử dụng bộ nhớ tái chế trong smartphone dự kiến sẽ tăng từ 3-4% vào năm 2026 lên 7-9% vào năm 2027, chủ yếu trong phân khúc điện thoại giá rẻ. Chính điều này khiến người dùng cần cảnh giác trước các lựa chọn của mình khi muốn tiết kiệm chi tiêu.

Ngày càng nhiều smartphone giá rẻ chuyển sang sử dụng RAM tái chế để tiết kiệm chi phí.

Hiện nay, hầu hết bộ nhớ tái chế có sẵn trên thị trường là loại 4GB LPDDR4X, thường được sử dụng trong các smartphone 4G có giá dưới 5 triệu đồng. Người tiêu dùng trong phân khúc này rất nhạy cảm với giá cả, do đó, các công ty đang áp dụng bộ nhớ tái chế để giữ giá sản phẩm ở mức phải chăng và kiểm soát chi phí sản xuất.

Dự báo, giá bộ nhớ sẽ tiếp tục tăng trong quý đầu tiên của năm 2027, điều này có thể khiến các nhà sản xuất phải sử dụng bộ nhớ giá rẻ hơn ngay cả trong các mẫu điện thoại cao cấp. Tuy nhiên, việc sử dụng bộ nhớ tái chế vẫn sẽ bị hạn chế và khó có thể tác động lớn đến giá DRAM chung.

Ngoài ra, cũng có những lo ngại về chất lượng của bộ nhớ đã qua xử lý. Chất lượng không ổn định có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của điện thoại, giảm tuổi thọ thiết bị và gia tăng yêu cầu sửa chữa, bảo hành. Mặc dù việc tái chế bộ nhớ có thể giúp tiết kiệm chi phí trong thời gian ngắn, nhưng nó cũng có thể gây ra vấn đề trong tương lai, như chi phí sửa chữa cao hơn và chất lượng sản phẩm kém, từ đó ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.

Người tiêu dùng được khuyến cáo lựa chọn các thương hiệu uy tín khi mua sắm.

Do đó, các nhà sản xuất smartphone cần cân nhắc giữa việc tiết kiệm chi phí và duy trì chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Về phía người tiêu dùng, các chuyên gia khuyến cáo cần chú ý đến sản phẩm mà mình mua, đặc biệt nên ưu tiên các thương hiệu uy tín và tránh các sản phẩm có giá rẻ bất ngờ, đặc biệt đối với các mẫu đi kèm RAM 4 GB.