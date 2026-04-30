Samsung lại đang "dựa hơi" Apple một lần nữa

Những động thái gần đây của Samsung trong thiết kế và sản phẩm làm dấy lên tranh luận về việc hãng đang chạy theo Apple hay chỉ đang thích ứng với xu hướng thị trường.

Khi sản phẩm mới mang dấu ấn cạnh tranh trực diện

Trong vài năm trở lại đây, Samsung liên tục tung ra các thiết bị mới ở nhiều phân khúc, từ smartphone, thiết bị đeo đến công nghệ thực tế mở rộng. Tuy nhiên, một số sản phẩm gần đây cho thấy sự tương đồng rõ rệt với những gì Apple đang theo đuổi.

Galaxy S25 Edge.

Ở mảng XR, mẫu tai nghe Galaxy XR là bước tái gia nhập đáng chú ý của Samsung vào lĩnh vực thực tế mở rộng. Dù vậy, thiết kế và định hướng sản phẩm này khiến nhiều người liên tưởng trực tiếp đến Apple Vision Pro.

Ở phân khúc smartphone, sự xuất hiện của các thiết bị như Galaxy S25 Edge cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Sản phẩm này xuất hiện khi tin đồn về iPhone Air lan rộng và nhanh chóng biến mất khi doanh số không như kỳ vọng. Điều này cho thấy sự thử nghiệm nhanh nhưng thiếu kiên định trong chiến lược sản phẩm.

Tương tự, các tin đồn về Galaxy Z Wide Fold cũng xuất hiện gần như đồng thời với các rò rỉ về iPhone Ultra. Dù đây có thể là xu hướng chung của thị trường nhưng tốc độ phản ứng nhanh khiến Samsung bị nhìn nhận là đang chạy theo thay vì dẫn dắt.

Chiến lược “theo sau để không tụt lại”?

Trong ngành công nghệ, việc các hãng học hỏi lẫn nhau không phải điều mới. Trước đây, Samsung từng tiên phong với nhiều ý tưởng như bút S Pen, màn hình cong Edge hay việc thương mại hóa điện thoại màn hình gập. Những sáng tạo này từng giúp hãng tạo ra dấu ấn riêng biệt.

Ảnh concept Galaxy Z Wide Fold.

Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, nhiều quyết định của Samsung lại mang tính phản ứng nhiều hơn chủ động. Ví dụ, việc loại bỏ củ sạc khỏi hộp sản phẩm – một quyết định từng bị Samsung chỉ trích sau đó cũng được áp dụng rộng rãi trên các thiết bị Galaxy.

Một yếu tố khác cần xem xét là áp lực cạnh tranh. Apple không chỉ là "đối thủ" lớn nhất về doanh số mà còn là hãng có khả năng định hình xu hướng thị trường. Khi một thiết kế hoặc tính năng mới từ Apple nhận được phản hồi tích cực, việc các hãng khác nhanh chóng đưa ra sản phẩm tương tự có thể được xem là cách giảm rủi ro.

Samsung có thể đang lựa chọn chiến lược an toàn hơn: quan sát phản ứng thị trường trước khi đầu tư mạnh vào một hướng đi mới. Tuy nhiên, điều này cũng khiến hình ảnh thương hiệu mất đi phần nào tính tiên phong.

Thiết kế và tương lai của bản sắc Galaxy

Một trong những điểm đáng chú ý gần đây là thông tin Samsung đang cân nhắc thay đổi thiết kế cụm camera trên dòng Galaxy. Đây là chi tiết đã trở thành dấu ấn nhận diện của hãng trong nhiều năm.

iPhone 17 Pro.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Apple làm mới thiết kế mặt lưng trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, giúp tăng sức hút thị trường. Việc Samsung cân nhắc thay đổi vào thời điểm này khiến nhiều ý kiến cho rằng hãng đang phản ứng theo thành công của đối thủ.

Tuy vậy, cũng cần nhìn nhận rằng thiết kế smartphone đang dần đạt đến giới hạn về khác biệt. Những thay đổi nhỏ về camera, vật liệu hay bố cục có thể mang lại cảm giác mới mẻ cho người dùng, tác động trực tiếp đến quyết định mua hàng.

Trong dài hạn, câu hỏi đặt ra là liệu Samsung có tiếp tục duy trì bản sắc riêng hay sẽ ưu tiên các quyết định mang tính thị trường nhiều hơn. Những sản phẩm như Galaxy Z Fold 7 hay các công nghệ màn hình mới cho thấy hãng vẫn có khả năng đổi mới khi cần thiết.