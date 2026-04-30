Ghế gaming của Toyota khiến game thủ “đứng hình” vì giá gần 100 triệu đồng

Crown Seat được Toyota Boshoku phát triển dựa trên thiết kế ghế trước của dòng xe sang Toyota Crown. Chiếc ghế này không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn có giá lên tới 3.500 USD (khoảng 92,22 triệu đồng), gấp đôi số tiền mà nhiều người có thể chi cho một bộ máy tính để bàn.

Crown Seat được thiết kế để mang lại trải nghiệm ngồi thoải mái như trong một chiếc xe hơi cao cấp. Với lớp đệm êm ái và khả năng nâng đỡ tốt, ghế vẫn giữ được hình dáng đặc trưng của ghế ô tô. Mục tiêu của Toyota Boshoku là mang lại sự thoải mái của dòng xe Crown vào không gian làm việc và sinh hoạt, điều này càng trở nên hợp lý khi chúng ta xem xét thời gian dài mà các game thủ dùng để chơi game.

Ghế còn được hợp tác phát triển với công ty nội thất văn phòng Nhật Bản ITOKI, giúp nó hoạt động như một chiếc ghế văn phòng thực thụ. Một số tính năng nổi bật bao gồm ngả lưng điện, điều chỉnh độ cao điện, hỗ trợ thắt lưng và điều khiển độ nghiêng phía trước. Đặc biệt, ghế còn có chức năng sưởi ấm cho những ngày lạnh giá và hệ thống thông gió với quạt tích hợp, giúp hút nhiệt ra khỏi tựa lưng và đệm ghế, mang lại sự thoải mái tối đa cho người sử dụng.

Một điểm nhấn thú vị là khu vực khóa dây an toàn đã được biến thành cổng sạc USB-C, cho phép người dùng sạc điện thoại trực tiếp từ ghế. Pin sạc di động cung cấp năng lượng cho các chức năng điều chỉnh điện, sưởi ấm và thông gió, tạo ra một sản phẩm độc đáo kết hợp giữa ghế gaming và ghế ô tô.

Tuy nhiên, với chỉ 70 chiếc được sản xuất tại Nhật Bản, việc sở hữu một chiếc Crown Seat sẽ không hề dễ dàng. Nếu đang tìm kiếm một lựa chọn dễ tiếp cận hơn, người dùng có thể tham khảo nhiều mẫu ghế gaming khác đang bán trên thị trường.