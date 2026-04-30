Nhà mạng làm việc xuyên lễ phục vụ khách hàng xác thực thông tin thuê bao

VinaPhone cho biết, trong các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các cửa hàng của VNPT/VinaPhone trên toàn quốc vẫn hoạt động hỗ trợ khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, xác thực thông tin thuê bao theo quy định.

Tại các điểm giao dịch trên cả nước, nhà mạng tăng cường nhân sự, kéo dài thời gian phục vụ, kể cả ngoài giờ hành chính. Lực lượng hỗ trợ còn được huy động xuống tận khu dân cư, tổ dân phố, trực tiếp hướng dẫn người dân, đặc biệt là người cao tuổi xác thực nhanh chóng, thuận tiện.

Hệ thống tổng đài, kênh online luôn duy trì trạng thái sẵn sàng tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ từ trong nước cũng như khách hàng đang sinh sống ở nước ngoài.

Nhân viên nhà mạng hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao.

Viettel cũng thông báo toàn hệ thống sẽ không nghỉ lễ, tăng cường tối đa nhân lực để giúp khách hàng xác thực thông tin thuê bao.

Nhà mạng đã triển khai gần 50.000 điểm hỗ trợ xác thực trên toàn quốc giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, hoàn thành việc bảo vệ SIM chính chủ trước thời điểm bị chặn liên lạc theo quy định của Thông tư 08.

Đặt mục tiêu 100% khách hàng thuộc diện xác thực thông tin hoàn thành trước thời hạn, Viettel khẳng định đã huy động toàn lực lượng tham gia vào chiến dịch này.

Bên cạnh mạng lưới 50.000 điểm hỗ trợ trực tiếp, Viettel khuyến khích khách hàng chủ động thực hiện xác thực ngay tại nhà thông qua ứng dụng VneID (áp dụng với khách hàng đã định danh VNeID mức 2) hoặc My Viettel. Quá trình tự xác thực thông tin, quét NFC căn cước công dân và xác thực khuôn mặt trên app diễn ra rất thuận lợi, chỉ mất vài phút.

Nhằm tri ân khách hàng, Viettel vẫn đang áp dụng tặng tới 50.000 đồng vào tài khoản khuyến mại để sử dụng nghe gọi nội mạng và data cho các khách hàng xác thực thành công.

Các nhà mạng cũng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu cho người lạ gọi điện xưng là nhân viên tổng đài, đồng thời không truy cập vào các đường link lạ yêu cầu tải ứng dụng giả mạo để xác thực thông tin.

Mọi thao tác cần thực hiện tại điểm giao dịch chính thức hoặc qua ứng dụng của nhà mạng và qua VNeID.

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/4, sau khi nhận được thông báo từ nhà mạng, người dùng sẽ có khoảng 30 - 60 ngày để cập nhật thông tin và bổ sung nhận diện khuôn mặt theo quy định.

Sau thời hạn ấn định, doanh nghiệp viễn thông buộc phải tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (không thể gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS) đối với các thuê bao không thực hiện cập nhật, không bổ sung sinh trắc học ảnh khuôn mặt hoặc xác thực sinh trắc học không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia. Để xác định thuê bao của mình có thuộc diện phải xác thực thông tin không, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn với cú pháp TTTB Số CCCD hoặc CMND gửi 1414.