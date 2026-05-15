Kính thiên văn James Webb hé lộ bí mật kinh hoàng bên trong lõi hố đen

Vũ trụ luôn chứa đựng những điều kỳ vĩ, nhưng hình ảnh mới nhất về thiên hà xoắn ốc Messier 77 (M77) vẫn khiến cộng đồng thiên văn học phải sững sờ. Nằm cách chúng ta hàng triệu năm ánh sáng, M77 hiện lên qua ống kính của James Webb không chỉ là một vòng xoáy bụi khí thông thường, mà là một "địa ngục" năng lượng thực sự.

Điểm nhấn gây kinh ngạc nhất chính là vùng nhân thiên hà hoạt động (AGN) cực kỳ nén. Năng lượng tại đây mạnh đến mức nó lấn át ánh sáng của toàn bộ phần còn lại của thiên hà cộng lại. Những tia sáng cam rực rỡ tỏa ra như hình ngôi sao thực chất là một hiện tượng quang học – kết quả khi ánh sáng quá chói lòa từ lõi hố đen va chạm với gương lục giác của kính James Webb.

Tại trung tâm "trái tim" này, một hố đen siêu khối lượng đang hoạt động điên cuồng. Lực hấp dẫn khủng khiếp của nó kéo khí và bụi vào những vòng xoáy tử thần với tốc độ chóng mặt. Quá trình va chạm và nén cực độ đã nung nóng vật chất lên đến nhiệt độ không tưởng, tạo ra luồng bức xạ khổng lồ mà chúng ta thấy được dưới dạng quầng sáng rực rỡ.

Không phải ngẫu nhiên mà Messier 77 được mệnh danh là "Thiên hà Mực ống". James Webb đã tiết lộ những sợi tơ hydro mỏng manh vươn dài vào không gian như những xúc tu khổng lồ.

Đặc biệt, nhờ khả năng quan sát hồng ngoại, Webb đã "nhìn xuyên" qua các lớp bụi dày đặc để phát hiện một cấu trúc thanh ngang kỳ lạ ở lõi thiên hà mà các kính viễn vọng quang học trước đây đều bỏ lỡ. Bao quanh cấu trúc này là một vòng tròn "bùng nổ sao" – nơi các ngôi sao mới đang được sinh ra với tốc độ chóng mặt, tạo nên một cảnh tượng sinh tồn và hủy diệt đầy năng động.

Dữ liệu từ chương trình quan sát này không chỉ để ngắm nhìn. Với độ phân giải siêu cao, các nhà khoa học giờ đây có thể soi rõ từng cụm sao dày đặc và các kho dự trữ khí khổng lồ. Đây là tư liệu quý giá để nhân loại hiểu rõ hơn về quy luật khắc nghiệt của vũ trụ, về cách một ngôi sao được sinh ra từ tro bụi, tiến hóa rực rỡ và kết thúc vòng đời trong sự tĩnh lặng của không gian.